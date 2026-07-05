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Товарищеские матчи
Харьков
05.07.2026 17:00 – FT 0 : 2
Янг Бойз
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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:02 |
242
0

Пропустили в первом тайме. ФК Харьков в спарринге проиграл клубу Янг Бойз

Поединок ФК «Харьков» – «Янг Бойз» завершился со счетом 0:2

05 июля 2026, 19:02 |
242
0
Пропустили в первом тайме. ФК Харьков в спарринге проиграл клубу Янг Бойз
ФК Харьков
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ФК «Харьков» продолжает подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В воскресенье, 5 июля, команда Младена Бартуловича провела товарищеский матч с известным швейцарским клубом «Янг Бойз».

Соперник «Харькова» открыл счет на 28-й минуте. Самюэль Эссенде после подачи углового с правого фланга переправил мяч в сетку.

В конце первого тайма швейцарский клуб увеличил свое преимущество в счете. На первой компенсированной минуте Эдмилсон Фернандеш после передачи от лицевой линии пробил в левый угол.

После перерыва забить могли обе команды. Однако своими шансами не воспользовались ни ФК «Харьков», ни «Янг Бойз».

Товарищеский матч. Австрия. 5 июля

ФК «Харьков» (Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 0:2

Голы: Эссенде, 28, Фернандеш, 45+1

Видеозапись матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Харьков Янг Бойз
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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