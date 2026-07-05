Пропустили в первом тайме. ФК Харьков в спарринге проиграл клубу Янг Бойз
Поединок ФК «Харьков» – «Янг Бойз» завершился со счетом 0:2
ФК «Харьков» продолжает подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В воскресенье, 5 июля, команда Младена Бартуловича провела товарищеский матч с известным швейцарским клубом «Янг Бойз».
Соперник «Харькова» открыл счет на 28-й минуте. Самюэль Эссенде после подачи углового с правого фланга переправил мяч в сетку.
В конце первого тайма швейцарский клуб увеличил свое преимущество в счете. На первой компенсированной минуте Эдмилсон Фернандеш после передачи от лицевой линии пробил в левый угол.
После перерыва забить могли обе команды. Однако своими шансами не воспользовались ни ФК «Харьков», ни «Янг Бойз».
Товарищеский матч. Австрия. 5 июля
ФК «Харьков» (Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 0:2
Голы: Эссенде, 28, Фернандеш, 45+1
Видеозапись матча
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