Обнародован рейтинг Золотого мяча после сенсаций на ЧМ-2026
В списке лидирует Мбаппе
Платформа Polymarket обновила рейтинги претендентов на «Золотой мяч – 2026» после последних результатов на чемпионате мира 2026 года.
На данный момент главным фаворитом считается нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе – его шансы на победу оцениваются в 26%.
Второе место занимает капитан сборной Англии и лидер «Баварии» Гарри Кейн с 23%. Далее следуют Лионель Месси и Усман Дембеле, шансы которых на победу оцениваются в 11%.
Напомним, действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, выигравший «Золотой мяч» в 2025 году.
Рейтинг ЗМ-2026:
🇫🇷 26% – Килиан Мбаппе
🏴 23% – Гарри Кейн
🇦🇷 11% – Лионель Месси
🇫🇷 11% – Усман Дембеле
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