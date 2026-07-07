Обнародован рейтинг Золотого мяча после сенсаций на ЧМ-2026

Платформа Polymarket обновила рейтинги претендентов на «Золотой мяч – 2026» после последних результатов на чемпионате мира 2026 года.

На данный момент главным фаворитом считается нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе – его шансы на победу оцениваются в 26%.

Второе место занимает капитан сборной Англии и лидер «Баварии» Гарри Кейн с 23%. Далее следуют Лионель Месси и Усман Дембеле, шансы которых на победу оцениваются в 11%.

Напомним, действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, выигравший «Золотой мяч» в 2025 году.

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Рейтинг ЗМ-2026:

🇫🇷 26% – Килиан Мбаппе

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 23% – Гарри Кейн

🇦🇷 11% – Лионель Месси

🇫🇷 11% – Усман Дембеле