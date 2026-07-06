Впервые в истории чемпионатов мира три игрока забили по 7 голов
Месси, Мбаппе и Холанд возглавляют гонку бомбардиров ЧМ-2026
Впервые в истории чемпионатов мира сразу трое игроков сумели забить 7 голов на одном турнире.
На ЧМ-2026 по 7 мячей уже имеют три суперфорварда – Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Франция).
Голы Месси на ЧМ-2026:
- 1/16 финала: Кабо-Верде (гол)
- Групповой этап: Иордания (гол)
- Групповой этап: Австрия (дубль)
- Групповой этап: Алжир (хет-трик)
Голы Мбаппе на ЧМ-2026:
- 1/8 финала: Парагвай (гол)
- 1/16 финала: Швеция (дубль)
- Групповой этап: Ирак (дубль)
- Групповой этап: Сенегал (дубль)
Голы Холанда на ЧМ-2026:
- 1/8 финала: Бразилия (дубль)
- 1/16 финала: Кот-д'Ивуар (гол)
- Групповой этап: Сенегал (дубль)
- Групповой этап: Ирак (дубль)
Инфографика
1 - This is the first time in World Cup history that three different players have scored 7+ goals in a single edition of the tournament— OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026
🇫🇷 Kylian Mbappé: 7 goals
🇦🇷 Lionel Messi: 7 goals
🇳🇴 Erling Haaland: 7 goals
Legendary. pic.twitter.com/gc0ssTJVmU
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