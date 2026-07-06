Впервые в истории чемпионатов мира три игрока забили по 7 голов

Впервые в истории чемпионатов мира сразу трое игроков сумели забить 7 голов на одном турнире.

На ЧМ-2026 по 7 мячей уже имеют три суперфорварда – Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Франция).

Голы Месси на ЧМ-2026:

1/16 финала: Кабо-Верде (гол)

Групповой этап: Иордания (гол)

Групповой этап: Австрия (дубль)

Групповой этап: Алжир (хет-трик)

Голы Мбаппе на ЧМ-2026:

1/8 финала: Парагвай (гол)

1/16 финала: Швеция (дубль)

Групповой этап: Ирак (дубль)

Групповой этап: Сенегал (дубль)

Голы Холанда на ЧМ-2026:

1/8 финала: Бразилия (дубль)

1/16 финала: Кот-д'Ивуар (гол)

Групповой этап: Сенегал (дубль)

Групповой этап: Ирак (дубль)

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