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Чемпионат мира
06 июля 2026, 03:10 | Обновлено 06 июля 2026, 03:11
236
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Впервые в истории чемпионатов мира три игрока забили по 7 голов

Месси, Мбаппе и Холанд возглавляют гонку бомбардиров ЧМ-2026

06 июля 2026, 03:10 | Обновлено 06 июля 2026, 03:11
236
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Впервые в истории чемпионатов мира три игрока забили по 7 голов
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Впервые в истории чемпионатов мира сразу трое игроков сумели забить 7 голов на одном турнире.

На ЧМ-2026 по 7 мячей уже имеют три суперфорварда – Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Франция).

Голы Месси на ЧМ-2026:

  • 1/16 финала: Кабо-Верде (гол)
  • Групповой этап: Иордания (гол)
  • Групповой этап: Австрия (дубль)
  • Групповой этап: Алжир (хет-трик)

Голы Мбаппе на ЧМ-2026:

  • 1/8 финала: Парагвай (гол)
  • 1/16 финала: Швеция (дубль)
  • Групповой этап: Ирак (дубль)
  • Групповой этап: Сенегал (дубль)

Голы Холанда на ЧМ-2026:

  • 1/8 финала: Бразилия (дубль)
  • 1/16 финала: Кот-д'Ивуар (гол)
  • Групповой этап: Сенегал (дубль)
  • Групповой этап: Ирак (дубль)

Инфографика

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ЧМ-2026 по футболу рекорд Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Лионель Месси бомбардиры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Если бы судьи не отменяли голы Роналду, он тоже был бы в этом списке. 
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