Лучшие бомбардиры ЧМ-2026. Холанд благодаря дублю догнал Месси и Мбаппе
Эрлинг в матче 1/8 финала против Бразилии забил 6-й и 7-й голы на этом мундиале
25-летний норвежский суперфорвард Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Холанд забил 6-й и 7-й гол на ЧМ-2026 и догнал по количеству мячей Лионеля Месси (Аргентина) и Килиана Мбаппе (Франция).
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Холанд и Мбаппе уже провели свои поединки 1/8 финала, а Месси и Аргентине только предстоит встреча с Египтом.
У ближайшего преследователя Месси, Мбаппе и Холанда – Гарри Кейна – 5 голов. В ночь на 6 июля Кейн в составе сборной Англии сыграет против Мексики.
По 4 мяча сразу у четырех футболистов – Усмана Дембеле (Франция), Микеля Оярсабаля (Испания), Исмаила Сарра (Сенегал) и Винисиуса Жуниора (Бразилия).
Лучшие бомбардиры чемпионата мира 2026
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На ютубе кто-то сделал шортс про Холанда. Я залил на другой хостинг, не нашел просто оригинал. Как за него можно не болеть? Если бы мне было 15 лет, я вообще б в экстазе был.
https://streamable.com/7bel3g