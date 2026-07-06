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Чемпионат мира
06 июля 2026, 02:45 | Обновлено 06 июля 2026, 03:08
392
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Лучшие бомбардиры ЧМ-2026. Холанд благодаря дублю догнал Месси и Мбаппе

Эрлинг в матче 1/8 финала против Бразилии забил 6-й и 7-й голы на этом мундиале

06 июля 2026, 02:45 | Обновлено 06 июля 2026, 03:08
392
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Лучшие бомбардиры ЧМ-2026. Холанд благодаря дублю догнал Месси и Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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25-летний норвежский суперфорвард Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Холанд забил 6-й и 7-й гол на ЧМ-2026 и догнал по количеству мячей Лионеля Месси (Аргентина) и Килиана Мбаппе (Франция).

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Холанд и Мбаппе уже провели свои поединки 1/8 финала, а Месси и Аргентине только предстоит встреча с Египтом.

У ближайшего преследователя Месси, Мбаппе и Холанда – Гарри Кейна – 5 голов. В ночь на 6 июля Кейн в составе сборной Англии сыграет против Мексики.

По 4 мяча сразу у четырех футболистов – Усмана Дембеле (Франция), Микеля Оярсабаля (Испания), Исмаила Сарра (Сенегал) и Винисиуса Жуниора (Бразилия).

Лучшие бомбардиры чемпионата мира 2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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В плане личностей чемпионат просто легендарный, один из лучших. Великое видится издалека, через 10-20 лет будем эту гонку бомбардиров вспоминать с теплотой и она станет классикой как другие чемпионаты прошлого.
На ютубе кто-то сделал шортс про Холанда. Я залил на другой хостинг, не нашел просто оригинал. Как за него можно не болеть? Если бы мне было 15 лет, я вообще б в экстазе был.
https://streamable.com/7bel3g
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Щоб все спарувати - значить, треба і Кейну дубль сьогодні заколотити!  
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