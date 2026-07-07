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Чемпионат мира
07 июля 2026, 04:48 |
263
0

Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира

Португалец проиграл свой восьмой матч на мундиале

07 июля 2026, 04:48 |
263
0
Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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41-летний португалец Криштиану Роналду пополнил список футболистов с сомнительным достижением на чемпионатах мира.

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Сборная Португалии с капитаном Криштиану вылетела с ЧМ-2026, проиграв в 1/8 финала Испании (0:1).

Роналду в восьмой раз в своей карьере уступил на мундиалях, повторив исторический антирекорд турнира.

Помимо Криштиану, по восемь поражений на мундиалях также потерпели Мэттью Леки (Австралия), Сон Хын Мин (Южная Корея), Антонио Карбахаль (Мексика) и Хон Мен Бо (Южная Корея).

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Криштиану Роналду сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Андрей Витренко Источник: Opta
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