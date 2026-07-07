Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Португалец проиграл свой восьмой матч на мундиале
41-летний португалец Криштиану Роналду пополнил список футболистов с сомнительным достижением на чемпионатах мира.
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Сборная Португалии с капитаном Криштиану вылетела с ЧМ-2026, проиграв в 1/8 финала Испании (0:1).
Роналду в восьмой раз в своей карьере уступил на мундиалях, повторив исторический антирекорд турнира.
Помимо Криштиану, по восемь поражений на мундиалях также потерпели Мэттью Леки (Австралия), Сон Хын Мин (Южная Корея), Антонио Карбахаль (Мексика) и Хон Мен Бо (Южная Корея).
8 - Défaites en Coupe du Monde :— OptaJean (@OptaJean) July 6, 2026
Mathew Leckie - 8
Son Heung-min - 8
Antonio Carbajal - 8
Hong Myung-bo - 8
🆕Cristiano Ronaldo - 8
Fin ? pic.twitter.com/XXgi4S2M6Z
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