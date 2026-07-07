Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира

41-летний португалец Криштиану Роналду пополнил список футболистов с сомнительным достижением на чемпионатах мира.

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Сборная Португалии с капитаном Криштиану вылетела с ЧМ-2026, проиграв в 1/8 финала Испании (0:1).

Роналду в восьмой раз в своей карьере уступил на мундиалях, повторив исторический антирекорд турнира.

Помимо Криштиану, по восемь поражений на мундиалях также потерпели Мэттью Леки (Австралия), Сон Хын Мин (Южная Корея), Антонио Карбахаль (Мексика) и Хон Мен Бо (Южная Корея).