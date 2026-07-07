Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДУ: «Я иду с чистой совестью. До меня Португалия не выигрывала трофеи»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 04:18 | Обновлено 07 июля 2026, 04:19
772
3

РОНАЛДУ: «Я иду с чистой совестью. До меня Португалия не выигрывала трофеи»

Комментарии Роналду после вылета с чемпионата мира 2026

07 июля 2026, 04:18 | Обновлено 07 июля 2026, 04:19
772
3 Comments
РОНАЛДУ: «Я иду с чистой совестью. До меня Португалия не выигрывала трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с журналистами после вылета с чемпионата мира 2026.

Португальская команда потерпела поражение в 1/8 финала, пропустив решающий мяч от Испании в компенсированное время (0:1).

В разговоре с представителями СМИ легендарный футболист высказался об отставке Роберто Мартинеса, своем будущем и новом тренере сборной Португалии.

«Всегда грустно вылетать из такого крупного турнира. Это чемпионат мира. Команда прибавляла. Мы провели хороший матч, как по мне. Все могло повернуться в любую сторону, но это футбол. Мы должны подняться и продолжать свой путь. Разочаровывает вот так вылетать, но совесть чиста.

Мы могли бы сыграть лучше, но нас выбила одна из команд, которая дойдет до финала или будет близко к нему. Я считаю, что это была игра на встречных курсах в отличной борьбе. Мы выложились на полную, а когда так, то и упрекнуть не в чем.

Все могло склониться в любую сторону. Испании немного повезло забить на последних минутах, но это футбол. В целом это была игра в очень равной борьбе.

Я ухожу с чистой совестью, я сделал все, что мог. Завтра будет новый день, и жизнь продолжается. Как я встал сегодня утром – с чистой совестью. Я сделал все, что мог. Я выиграл три титула с Португалией, а до Криштиану Роналду Португалия вообще не выигрывала ни одного титула. Я доволен.

Самый большой титул, который завоевала национальная сборная, – это Евро-2016, который для меня, честно говоря, имеет такой же вес, как и чемпионат мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мне обидно вот так покидать чемпионат мира, но, как я уже сказал вчера на пресс-конференции, я отдал всего себя, сделал все, что мог, и ухожу с чистой совестью. Это был мой последний чемпионат мира, да, но сейчас у меня будет время подумать и побыть с семьей. Я не принимаю решений на горячую голову и не хочу переключать внимание с того, что было сделано на чемпионате мира, на какое-то свое личное решение.

Мои слезы в конце матча – это были определенные эмоции, но также и облегчение, и чистая совесть.

Отставка Мартинеса? Что я хочу сказать мистеру – мне очень понравилось работать с ним. Великий тренер, замечательный человек, и то, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл титул с Португалией. Многие люди не ценят этого, но Португалия раньше ничего не выигрывала, а в последнее время завоевывает титулы, и это демонстрирует, насколько хорошим ты должен быть, чтобы выиграть трофей с Португалией. Я хочу поблагодарить его и пожелать огромного счастья.

Назначение Жорже Жезуша? Эти решения принимаю не я, их принимает наш президент. Сейчас не лучший момент, чтобы говорить о том, кто придет.

Что бы я сказал тому мальчишке, который дебютировал в 2006 году? Всегда отдавай все возможное за свою страну, за свои цвета, потому что тогда, когда ты закончишь, ты уйдешь со спокойной душой, ведь выжал из собственного тела все до последней капли. И в национальной сборной особенно.

Я испытываю особые возвышенные чувства, когда представляю сборную, это 23 года огромного удовольствия и радости, это всегда незабываемый опыт. Финал? Были определенные эмоции, но также и облегчение, и чистая совесть от того, что когда человек выкладывается на полную, его не в чем упрекнуть», – сказал Роналду.

Видеообзор матча:

По теме:
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США из ЧМ-2026
ВИДЕО. Как Ромелу Лукаку довел счет в матче с США до разгрома
ВИДЕО. Гол с 30 метров. Сборная США пропустила из-за ошибки вратаря
сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду
Андрей Витренко Источник: Record.pt
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07 июля 2026, 00:48 6
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Футбол | 07 июля 2026, 04:48 0
Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира

Португалец проиграл свой восьмой матч на мундиале

Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Футбол | 06.07.2026, 10:23
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 06.07.2026, 07:23
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
США – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 07.07.2026, 01:00
США – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026
США – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Доведеться чекати наступного ЧС.
Ответить
0
До тебе, хлопчику, Португалія була 3-ю у світі. А з тобою за весь час тільки разок у чвертьфінал забралася, а то все...
Та і єдиний титул виграла… без тебе на полі.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 8
Футбол
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 23
Хоккей
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 24
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 3
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем