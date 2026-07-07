РОНАЛДУ: «Я иду с чистой совестью. До меня Португалия не выигрывала трофеи»

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с журналистами после вылета с чемпионата мира 2026.

Португальская команда потерпела поражение в 1/8 финала, пропустив решающий мяч от Испании в компенсированное время (0:1).

В разговоре с представителями СМИ легендарный футболист высказался об отставке Роберто Мартинеса, своем будущем и новом тренере сборной Португалии.

«Всегда грустно вылетать из такого крупного турнира. Это чемпионат мира. Команда прибавляла. Мы провели хороший матч, как по мне. Все могло повернуться в любую сторону, но это футбол. Мы должны подняться и продолжать свой путь. Разочаровывает вот так вылетать, но совесть чиста.

Мы могли бы сыграть лучше, но нас выбила одна из команд, которая дойдет до финала или будет близко к нему. Я считаю, что это была игра на встречных курсах в отличной борьбе. Мы выложились на полную, а когда так, то и упрекнуть не в чем.

Все могло склониться в любую сторону. Испании немного повезло забить на последних минутах, но это футбол. В целом это была игра в очень равной борьбе.

Я ухожу с чистой совестью, я сделал все, что мог. Завтра будет новый день, и жизнь продолжается. Как я встал сегодня утром – с чистой совестью. Я сделал все, что мог. Я выиграл три титула с Португалией, а до Криштиану Роналду Португалия вообще не выигрывала ни одного титула. Я доволен.

Самый большой титул, который завоевала национальная сборная, – это Евро-2016, который для меня, честно говоря, имеет такой же вес, как и чемпионат мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мне обидно вот так покидать чемпионат мира, но, как я уже сказал вчера на пресс-конференции, я отдал всего себя, сделал все, что мог, и ухожу с чистой совестью. Это был мой последний чемпионат мира, да, но сейчас у меня будет время подумать и побыть с семьей. Я не принимаю решений на горячую голову и не хочу переключать внимание с того, что было сделано на чемпионате мира, на какое-то свое личное решение.

Мои слезы в конце матча – это были определенные эмоции, но также и облегчение, и чистая совесть.

Отставка Мартинеса? Что я хочу сказать мистеру – мне очень понравилось работать с ним. Великий тренер, замечательный человек, и то, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл титул с Португалией. Многие люди не ценят этого, но Португалия раньше ничего не выигрывала, а в последнее время завоевывает титулы, и это демонстрирует, насколько хорошим ты должен быть, чтобы выиграть трофей с Португалией. Я хочу поблагодарить его и пожелать огромного счастья.

Назначение Жорже Жезуша? Эти решения принимаю не я, их принимает наш президент. Сейчас не лучший момент, чтобы говорить о том, кто придет.

Что бы я сказал тому мальчишке, который дебютировал в 2006 году? Всегда отдавай все возможное за свою страну, за свои цвета, потому что тогда, когда ты закончишь, ты уйдешь со спокойной душой, ведь выжал из собственного тела все до последней капли. И в национальной сборной особенно.

Я испытываю особые возвышенные чувства, когда представляю сборную, это 23 года огромного удовольствия и радости, это всегда незабываемый опыт. Финал? Были определенные эмоции, но также и облегчение, и чистая совесть от того, что когда человек выкладывается на полную, его не в чем упрекнуть», – сказал Роналду.

Видеообзор матча: