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Чемпионат мира
06 июля 2026, 03:07 | Обновлено 06 июля 2026, 03:08
375
0

«Вознаграждение за дерьмо». Вратарь Норвегии оценил победу над Бразилией

Сбылась детская мечта Эрьяна Нюланда

06 июля 2026, 03:07 | Обновлено 06 июля 2026, 03:08
375
0
«Вознаграждение за дерьмо». Вратарь Норвегии оценил победу над Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрьян Нюланд
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Голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд эмоционально высказался о матче с Бразилией в 1/8 финала на ЧМ-2026. Европейская команда благодаря дублю Эрлинга Холанда обыграла соперника со счетом 2:1.

Нюланд после матча рассказал о готовности к пенальти, пути к успеху и сотрудничестве с аналитическим отделом.

«Это просто что-то невероятное. Очень круто. За этим стоит огромное количество тяжелого труда. Много изнурительных часов наедине с собой и, не в последнюю очередь, вместе с моей семьей: моей женой, которая была для меня крепкой скалой во всем этом, и моими детьми, которые все время верили в меня. Поэтому стоять здесь сегодня и получать награду за всё то дерьмо, через которое пришлось пройти, – это истинное наслаждение.

О каком дерьме речь? Много всего произошло, но сейчас это уже не имеет значения, когда мы проходим дальше на ЧМ – а это то, о чем каждый футболист мечтает с самого детства.

Я чувствовал себя достаточно уверенно и знал: если будет пенальти, я его отобью. Мне удалось взять один из них, и он, пожалуй, был самым важным, так что я этим доволен. Мы провели отличную подготовку, поэтому это приятно.

Мы неоднократно проводили многочасовые беседы – и перед Кот-д'Ивуаром, и теперь тоже. У нас здесь целая вратарская группа, команда и аналитический отдел, и все они приложили усилия, чтобы помочь мне отбить этот первый пенальти. Это заслужили все», – заявил Нюланд.

В следующем раунде сборная Норвегии сыграет с победителем пары Мексика – Англия.

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Андрей Витренко Источник: NRK
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