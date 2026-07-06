«Вознаграждение за дерьмо». Вратарь Норвегии оценил победу над Бразилией
Сбылась детская мечта Эрьяна Нюланда
Голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд эмоционально высказался о матче с Бразилией в 1/8 финала на ЧМ-2026. Европейская команда благодаря дублю Эрлинга Холанда обыграла соперника со счетом 2:1.
Нюланд после матча рассказал о готовности к пенальти, пути к успеху и сотрудничестве с аналитическим отделом.
«Это просто что-то невероятное. Очень круто. За этим стоит огромное количество тяжелого труда. Много изнурительных часов наедине с собой и, не в последнюю очередь, вместе с моей семьей: моей женой, которая была для меня крепкой скалой во всем этом, и моими детьми, которые все время верили в меня. Поэтому стоять здесь сегодня и получать награду за всё то дерьмо, через которое пришлось пройти, – это истинное наслаждение.
О каком дерьме речь? Много всего произошло, но сейчас это уже не имеет значения, когда мы проходим дальше на ЧМ – а это то, о чем каждый футболист мечтает с самого детства.
Я чувствовал себя достаточно уверенно и знал: если будет пенальти, я его отобью. Мне удалось взять один из них, и он, пожалуй, был самым важным, так что я этим доволен. Мы провели отличную подготовку, поэтому это приятно.
Мы неоднократно проводили многочасовые беседы – и перед Кот-д'Ивуаром, и теперь тоже. У нас здесь целая вратарская группа, команда и аналитический отдел, и все они приложили усилия, чтобы помочь мне отбить этот первый пенальти. Это заслужили все», – заявил Нюланд.
В следующем раунде сборная Норвегии сыграет с победителем пары Мексика – Англия.
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