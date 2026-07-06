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Чемпионат мира
06 июля 2026, 02:43 | Обновлено 06 июля 2026, 02:46
381
0

МАРКИНЬОС – о вылете с ЧМ-2026: «Объяснить это невозможно. Трудно говорить»

Защитник сборной Бразилии попытался успокоить фанатов

06 июля 2026, 02:43 | Обновлено 06 июля 2026, 02:46
381
0
МАРКИНЬОС – о вылете с ЧМ-2026: «Объяснить это невозможно. Трудно говорить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос
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Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньос подвел итоги неудачного матча против Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира 2026. Бразильцы пропустили дубль от Эрлинга Холанда и вылетели с турнира – 1:2.

«Объяснить это невозможно. В такие моменты трудно говорить. Исходя из нашего опыта, мы знаем, что подобные матчи всегда сложны, и каждый мяч становится решающим. Сегодня сборная Норвегии смогла эффективно реализовать те моменты, которые у нее были. Мы же упустили шансы, которые создавали: пенальти и другие возможности.

Думаю, что на чемпионате мира дальше проходит и становится победителем тот, кто меньше ошибается. Взять вину на себя – это моя обязанность как капитана, а также других опытных игроков. Это необходимо для того, чтобы у следующих поколений были спокойные условия для работы.

Это цикл, который начинается прямо сейчас, и мы не знаем, что будет дальше. Но мы просим болельщиков проявить терпение к молодым игрокам уже с этого момента. Нельзя просто приехать на чемпионат мира после предыдущего цикла и хотеть... Мы отдали на поле абсолютно все. Мы допустили ошибки в тех аспектах, где должны были быть эффективными.

Футбол сегодня стал очень равным, поэтому сейчас важно усвоить этот урок, попросить прощения у бразильского народа и у всех, кто приехал сюда нас поддержать. Нужно учиться на ошибках, и я прошу людей поддержать тех, кто останется в команде, уже с сегодняшнего дня. Впереди четыре года, в течение которых они будут работать, чтобы достичь больших результатов на следующем чемпионате мира», – сказал Маркиньос.

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Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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