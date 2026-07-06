Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо получило «предложение» от украинского клуба по двум лидерам
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 23:27 |
1619
0

Динамо получило «предложение» от украинского клуба по двум лидерам

«Лопатин» в шуточной форме решил переманить Михавка и Бражка

06 июля 2026, 23:27 |
1619
0
Динамо получило «предложение» от украинского клуба по двум лидерам
ФК Динамо. Владимир Бражко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Любительский футбольный клуб «Лопатин» неожиданно обратился к двум игрокам киевского «Динамо» – Тарасу Михавку и Владимиру Бражку.

Представители клуба опубликовали в соцсети Threads серию шуточных постов, в которых «пригласили футболистов присоединиться к команде и помочь в борьбе за выход на профессиональный уровень и, возможно, в УПЛ».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из киевского французского клуба «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении тренера
ГРИГОРЧУК: «Черноморцу срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции»
Мальдера побывал в расположении Шахтера. Пообщался с Тураном
Тарас Михавко Владимир Бражко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
Футбол | 06 июля 2026, 09:08 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Сенатор Парагвая: «Мбаппе – дикарь, который притворяется французом»
Футбол | 06 июля 2026, 20:02 22
Сенатор Парагвая: «Мбаппе – дикарь, который притворяется французом»
Сенатор Парагвая: «Мбаппе – дикарь, который притворяется французом»

Селесте Амарилья высказалась о нападающем сборной Франции

Португалия – Испания. Нули: шансы Оярсабаля и Роналду, перекладина Мендеша
Футбол | 06.07.2026, 22:51
Португалия – Испания. Нули: шансы Оярсабаля и Роналду, перекладина Мендеша
Португалия – Испания. Нули: шансы Оярсабаля и Роналду, перекладина Мендеша
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Бокс | 06.07.2026, 08:19
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 06.07.2026, 07:23
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 7
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 9
Бокс
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 24
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем