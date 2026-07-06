Динамо получило «предложение» от украинского клуба по двум лидерам
«Лопатин» в шуточной форме решил переманить Михавка и Бражка
Любительский футбольный клуб «Лопатин» неожиданно обратился к двум игрокам киевского «Динамо» – Тарасу Михавку и Владимиру Бражку.
Представители клуба опубликовали в соцсети Threads серию шуточных постов, в которых «пригласили футболистов присоединиться к команде и помочь в борьбе за выход на профессиональный уровень и, возможно, в УПЛ».
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из киевского французского клуба «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки.
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