Динамо получило «предложение» от украинского клуба по двум лидерам

Любительский футбольный клуб «Лопатин» неожиданно обратился к двум игрокам киевского «Динамо» – Тарасу Михавку и Владимиру Бражку.

Представители клуба опубликовали в соцсети Threads серию шуточных постов, в которых «пригласили футболистов присоединиться к команде и помочь в борьбе за выход на профессиональный уровень и, возможно, в УПЛ».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из киевского французского клуба «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки.