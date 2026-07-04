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  4. Действующая чемпионка – out. Свентек вылетела с Уимблдона в 1/16 финала
Уимблдон
04 июля 2026, 17:57 |
1772
6

Действующая чемпионка – out. Свентек вылетела с Уимблдона в 1/16 финала

Ига потерпела поражение от Александры Эалы в матче третьего раунда мейджора

04 июля 2026, 17:57 |
1772
6 Comments
Действующая чемпионка – out. Свентек вылетела с Уимблдона в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Третья ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Ига Свентек покинула травяной мейджор в Великобритании.

В третьем раунде полька в двух сетах потерпела поражение от Александры Эалы (Филиппины, WTA 32) за 2 часа и 15 минут.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

Александра Эала (Филиппины) [29] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:6 (11:9), 6:2

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Ига Свёнтек Александра Эала Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Все тому що Санька-філіпінка не боїться гучних імен. Статурою, технікою не краща за Дар'ю, але очі палають, і посмішка не сходить з обличчя.
  Взагалі, якщо винести за дужки ганьбу Снігур, в нижній частині сітки просто свято. Наскільки не було приємних несподіванок вчора, настільки вони сипляться сьогодні. Ще й Кирстя взяла сет у Носковой. Не те, що я погано відносився до Лінди, навпаки, але хочеться, щоб Сорана наостанок пройшла якомога далі.
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+5
Алекс - красунька !.. Грала навіть впавши на корт ..
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+4
Фармакологический проект Ига похоже идёт к закрытию! Как говорится пока не подмажешь не поедешь
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+1
Іга стає клієнткою Олександри на швидкому покритті.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Це наскільки вона впаде? 
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