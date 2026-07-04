Действующая чемпионка – out. Свентек вылетела с Уимблдона в 1/16 финала

Третья ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Ига Свентек покинула травяной мейджор в Великобритании.

В третьем раунде полька в двух сетах потерпела поражение от Александры Эалы (Филиппины, WTA 32) за 2 часа и 15 минут.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

Александра Эала (Филиппины) [29] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:6 (11:9), 6:2