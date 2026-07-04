Уимблдон04 июля 2026, 17:57 |
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Действующая чемпионка – out. Свентек вылетела с Уимблдона в 1/16 финала
Ига потерпела поражение от Александры Эалы в матче третьего раунда мейджора
04 июля 2026, 17:57 |
1772
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Третья ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Ига Свентек покинула травяной мейджор в Великобритании.
В третьем раунде полька в двух сетах потерпела поражение от Александры Эалы (Филиппины, WTA 32) за 2 часа и 15 минут.
Уимблдон-2026. 1/16 финала
Александра Эала (Филиппины) [29] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:6 (11:9), 6:2
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Взагалі, якщо винести за дужки ганьбу Снігур, в нижній частині сітки просто свято. Наскільки не було приємних несподіванок вчора, настільки вони сипляться сьогодні. Ще й Кирстя взяла сет у Носковой. Не те, що я погано відносився до Лінди, навпаки, але хочеться, щоб Сорана наостанок пройшла якомога далі.