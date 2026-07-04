Оболонь – Нива Винница – 2:0. Первый спарринг пивоваров. Видео голов, обзор

Киевская Оболонь удачно начала летнюю серию контрольных матчей, одержав победу над винницкой Нивой со счетом 2:0.

Пивовары вышли вперед уже на 3-й минуте. После навеса с фланга Тарас Лях выиграл борьбу на втором этаже и точным ударом головой открыл счет.

До перерыва команды больше не забивали, а после отдыха тренерский штаб Оболони полностью сменил состав, просмотрев большую группу футболистов.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время. На 90-й минуте Артем Черный после очередной фланговой подачи также головой отправил мяч в сетку, удвоив преимущество киевлян.

Оболонь начала подготовку к новому сезону с победы, успешно проведя свой первый контрольный поединок летнего межсезонья.

Товарищеский матч. Буча, 3 июля 2026

Оболонь Киев – Нива Винница – 2:0 (1:0)

Голы: Тарас Лях, 3, Артем Черный, 90

Оболонь (первый тайм): Назарий Федоровский, Сергей Суханов, Андрей Ломницкий, игрок на просмотре, Дмитрий Капинус, Тарас Мороз, Дмитрий Мишнев, Александр Козлов, Олег Слободян, Даниил Юшко, Тарас Лях.

Оболонь (второй тайм): Кирилл Баранцов, Евгений Шевченко, игрок на просмотре, Александр Фещенко, Павел Полегенько, Роман Волохатый, Кирилл Корх, Ростислав Лящук, Денис Устименко, Денис Теслюк, Игорь Мединский.

Видеообзор матча и комментарии после игры