Оболонь – Нива Винница – 2:0. Первый спарринг пивоваров. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Буче
Киевская Оболонь удачно начала летнюю серию контрольных матчей, одержав победу над винницкой Нивой со счетом 2:0.
Пивовары вышли вперед уже на 3-й минуте. После навеса с фланга Тарас Лях выиграл борьбу на втором этаже и точным ударом головой открыл счет.
До перерыва команды больше не забивали, а после отдыха тренерский штаб Оболони полностью сменил состав, просмотрев большую группу футболистов.
Окончательный результат был установлен в компенсированное время. На 90-й минуте Артем Черный после очередной фланговой подачи также головой отправил мяч в сетку, удвоив преимущество киевлян.
Оболонь начала подготовку к новому сезону с победы, успешно проведя свой первый контрольный поединок летнего межсезонья.
Товарищеский матч. Буча, 3 июля 2026
Оболонь Киев – Нива Винница – 2:0 (1:0)
Голы: Тарас Лях, 3, Артем Черный, 90
Оболонь (первый тайм): Назарий Федоровский, Сергей Суханов, Андрей Ломницкий, игрок на просмотре, Дмитрий Капинус, Тарас Мороз, Дмитрий Мишнев, Александр Козлов, Олег Слободян, Даниил Юшко, Тарас Лях.
Оболонь (второй тайм): Кирилл Баранцов, Евгений Шевченко, игрок на просмотре, Александр Фещенко, Павел Полегенько, Роман Волохатый, Кирилл Корх, Ростислав Лящук, Денис Устименко, Денис Теслюк, Игорь Мединский.
Видеообзор матча и комментарии после игры
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