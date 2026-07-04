Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Нива Винница – 2:0. Первый спарринг пивоваров. Видео голов, обзор
Товарищеские матчи
Оболонь
03.07.2026 17:00 – FT 2 : 0
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 16:14 | Обновлено 04 июля 2026, 17:18
90
0

Оболонь – Нива Винница – 2:0. Первый спарринг пивоваров. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Буче

04 июля 2026, 16:14 | Обновлено 04 июля 2026, 17:18
90
0
Оболонь – Нива Винница – 2:0. Первый спарринг пивоваров. Видео голов, обзор
ФК Оболонь
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевская Оболонь удачно начала летнюю серию контрольных матчей, одержав победу над винницкой Нивой со счетом 2:0.

Пивовары вышли вперед уже на 3-й минуте. После навеса с фланга Тарас Лях выиграл борьбу на втором этаже и точным ударом головой открыл счет.

До перерыва команды больше не забивали, а после отдыха тренерский штаб Оболони полностью сменил состав, просмотрев большую группу футболистов.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время. На 90-й минуте Артем Черный после очередной фланговой подачи также головой отправил мяч в сетку, удвоив преимущество киевлян.

Оболонь начала подготовку к новому сезону с победы, успешно проведя свой первый контрольный поединок летнего межсезонья.

Товарищеский матч. Буча, 3 июля 2026

Оболонь Киев – Нива Винница – 2:0 (1:0)

Голы: Тарас Лях, 3, Артем Черный, 90

Оболонь (первый тайм): Назарий Федоровский, Сергей Суханов, Андрей Ломницкий, игрок на просмотре, Дмитрий Капинус, Тарас Мороз, Дмитрий Мишнев, Александр Козлов, Олег Слободян, Даниил Юшко, Тарас Лях.

Оболонь (второй тайм): Кирилл Баранцов, Евгений Шевченко, игрок на просмотре, Александр Фещенко, Павел Полегенько, Роман Волохатый, Кирилл Корх, Ростислав Лящук, Денис Устименко, Денис Теслюк, Игорь Мединский.

Видеообзор матча и комментарии после игры

По теме:
Артем ЧЕРНЫЙ: «Я нашел правильную зону, попал по мячу и забил»
Колос в спарринге разгромил новичка Первой лиги
АНТОНЕНКО: «Результат не стоит на первом плане. Надо готовиться к сезону»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Нива Винница Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Тарас Лях
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сообщило о прибытии талантливого форварда перед стартом в ЛЕ
Футбол | 04 июля 2026, 14:47 13
Динамо сообщило о прибытии талантливого форварда перед стартом в ЛЕ
Динамо сообщило о прибытии талантливого форварда перед стартом в ЛЕ

Пьер Мунгенге присоединился к киевской команде на тренировочных сборах в Австрии

ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
Футбол | 04 июля 2026, 12:09 2
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем

Иван подписал новый контракт с ФК Харьков

Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Бокс | 04.07.2026, 06:22
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Лионель Месси округлил свой рекорд
Футбол | 04.07.2026, 16:55
Лионель Месси округлил свой рекорд
Лионель Месси округлил свой рекорд
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Футбол | 04.07.2026, 03:45
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
03.07.2026, 08:21 3
Футбол
Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
02.07.2026, 21:23 14
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 7
Бокс
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
02.07.2026, 18:57 29
Теннис
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем