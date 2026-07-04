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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 17:10 | Обновлено 04 июля 2026, 17:18
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Артем ЧЕРНЫЙ: «Я нашел правильную зону, попал по мячу и забил»

Хавбек Оболони прокомментировал товарищеский матч против винницкой Нивы

04 июля 2026, 17:10 | Обновлено 04 июля 2026, 17:18
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Артем ЧЕРНЫЙ: «Я нашел правильную зону, попал по мячу и забил»
ФК Оболонь. Артем Черный
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Полузащитник киевской Оболони Артем Черный, который отметился забитым мячом в первом контрольном матче летних учебно-тренировочных сборов с Нивой Винница (2:0), поделился впечатлениями от поединка, рассказал о своем голе и подвел итоги первой недели подготовки к новому сезону.

Артем отметил, что ключевую роль в результативном эпизоде сыграла качественная подача от Кирилла Коты.

«Подача была отличная. Я услышал от тренеров, что нужно идти в штрафную площадку, нашел правильную зону, правильную точку, хорошо попал по мячу и забил».

По словам полузащитника, несмотря на статус контрольного матча, игра получилась непростой.

«Соперник был непростой, игра была боевой. Мы сейчас тренируемся под серьезными нагрузками, поэтому в некоторых моментах было нелегко. Но именно для этого и существуют сборы – чтобы прогрессировать даже на тяжелых ногах. Надеюсь, в будущем это даст свои плоды».

Футболист также рассказал, что на начальном этапе подготовки команда уделяет особое внимание физической готовности.

«Сейчас акцент больше на беговой работе – как без мяча, так и с мячом. Это начало сборов, мы набираем форму. Сейчас тяжело, но дальше, надеюсь, будет немного легче».

Артем не скрывает, что старт летних сборов с победы и собственным голом добавляет положительных эмоций.

«Конечно, приятно. Особенно приятно еще и забить гол. Всегда хочется доказывать свою готовность в первой команде, забивать и закрепляться в ее составе».

После финального свистка команду в раздевалке поздравил президент клуба, который поблагодарил футболистов за победу и призвал не останавливаться на достигнутом.

«Президент обратился ко всем ребятам, поздравил с первой товарищеской игрой и победой. Сказал, что нужно и дальше тренироваться и прогрессировать».

В завершение Артем подчеркнул, что присутствие президента на матчах является дополнительной мотивацией для каждого футболиста.

«Всегда приятно, когда президент рядом с командой. Хочется еще больше показать себя и доказать, на что ты способен».

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Нива Винница Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
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