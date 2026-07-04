АНТОНЕНКО: «Результат не стоит на первом плане. Надо готовиться к сезону»

Главный тренер Оболони Александр Антоненко после победы над Нивой из Винницы со счетом 2:0 в первом контрольном матче летних сборов подвел итоги встречи, оценил игру молодых футболистов и рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону.

Наставник подчеркнул, что на этом этапе самым важным является не результат, а качество выполненной работы.

«Результат для нас сейчас не стоит на первом плане. Ребята выполнили очень большой объем работы и сегодня играли под серьезными нагрузками. Мы просили их выполнять спринты, чтобы посмотреть, как они будут работать после такой физической нагрузки. В целом хочу поблагодарить команду за самоотдачу и проделанную работу».

По словам Александра Антоненко, в матче приняли участие сразу несколько молодых футболистов и игроков, которые находятся на просмотре.

«Сейчас с нами работают семь игроков из команды U-19, которые еще вчера выступали за свой коллектив. Также у нас есть три футболиста на просмотре. Для всех них это был хороший тест, и они справились со своими задачами».

Отдельно главный тренер прокомментировал выступление авторов забитых мячей – Тараса Ляха и Артема Черного.

«Конечно, они внесли свой вклад в результат, ведь именно они забили голы. Но им еще нужно очень много работать. Если Тарас Лях уже стал одним из наших основных игроков, то остальные молодые футболисты только приближаются к основному составу. Мы даем им такой аванс, но все зависит от их дальнейшей работы».

После финального свистка в раздевалку команды зашел президент клуба Александр Слободян, который пообщался с футболистами и тренерским штабом.

«Президент постоянно приезжает на матчи и поддерживает команду. После игры он зашел в раздевалку, пообщался с ребятами. Думаю, для них это было очень приятно. Президент знает практически каждого футболиста – и тех, кто давно в команде, и новичков. Это добавляет ребятам мотивации работать еще больше».

Наставник также подвел итоги первой недели летних сборов.

«Мы полностью довольны тем, как ребята выполняют работу. Все проходит по плану, который был составлен еще во время отпуска. Игроки выполнили индивидуальную программу, а сейчас постепенно набирают кондиции уже в командном режиме. Видно, что физически еще непросто, но для этого этапа подготовки это абсолютно нормально».

В завершение Александр Антоненко рассказал, как команда будет работать в следующих контрольных матчах.

«Первые два спарринга мы проводим по схеме два тайма по 45 минут с разными составами. Затем запланировано несколько матчей в формате четырех таймов по 30 минут – там уже будет больше игровых задач. После этого снова вернемся к матчам по 45 минут, постепенно увеличивая игровую нагрузку для футболистов».