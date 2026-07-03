Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь сыграет товарищеский матч с винницкой Нивой. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Оболонь
03.07.2026 17:00 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 17:00 | Обновлено 03 июля 2026, 17:13
631
0

Оболонь сыграет товарищеский матч с винницкой Нивой. Стартовые составы

3 июля в 17:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок

03 июля 2026, 17:00 | Обновлено 03 июля 2026, 17:13
631
0
Оболонь сыграет товарищеский матч с винницкой Нивой. Стартовые составы
ФК Оболонь Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

3 июля в 17:00 встречаются Оболонь Киев и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место в УПЛ, а винницкая Нива выступает во Второй лиге (3-я позиция в группе A).

Инфографика

По теме:
Динамо Киев – ЛАСК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Назван стартовый состав Динамо на матч против австрийского клуба ЛАСК
Клуб Первой лиги отказался от четырех футболистов
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Нива Винница стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Бокс | 03 июля 2026, 05:02 0
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов

Свое мнение высказал Спенсер Оливер

Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Теннис | 02 июля 2026, 18:57 29
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026

Марта в трех сетах переиграла Анну Блинкову в матче второго раунда мейджора

Инсайдер сообщил, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Футбол | 03.07.2026, 11:21
Инсайдер сообщил, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Инсайдер сообщил, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Футбол | 03.07.2026, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Криштиану РОНАЛДУ: «Жота на небесах и освещает наш путь. Важная победа»
Футбол | 03.07.2026, 16:13
Криштиану РОНАЛДУ: «Жота на небесах и освещает наш путь. Важная победа»
Криштиану РОНАЛДУ: «Жота на небесах и освещает наш путь. Важная победа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 5
Футбол
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
02.07.2026, 09:42 3
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем