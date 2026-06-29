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Товарищеские матчи
Эпицентр
28.06.2026 16:00 – FT 4 : 1
Нива Винница
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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 01:51 | Обновлено 29 июня 2026, 01:54
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0

Эпицентр – Нива Винница – 4:1. Спарринг в Дунаевцах. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье

29 июня 2026, 01:51 | Обновлено 29 июня 2026, 01:54
36
0
Эпицентр – Нива Винница – 4:1. Спарринг в Дунаевцах. Видео голов и обзор
ФК Эпицентр
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28 июня в Дунаевцах Эпицентр провел первый контрольный матч в летнем межсезонье. Хозяева поля одержали уверенную победу в спарринге против винницкой Нивы со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте, Николай Миронюк точно пробил с игры. Перед перерывом Нива восстановила равновесие после выхода один на один, который реализовал Роман Петрук. Однако еще до свистка на перерыв Миронюк оформил дубль, снова отметившись мощным ударом (2:1).

Во втором тайме Эпицентр полностью контролировал игру и постепенно увеличил преимущество. В концовке встречи команда хозяев дважды отличилась усилиями игроков на просмотре (Богдан Орошкевич и Даниил Пилипчук), которые довели счет до разгромного (4:1).

Следующий контрольный матч Эпицентр проведет 1 июля в 16:00 в Каменце-Подольском против Агробизнеса из Волочиска.

Товарищеский матч

28 июня 2026. Дунаевцы

Эпицентр Каменец-Подольский – Нива Винница – 4:1

Голы: Николай Миронюк, 10, 45, Богдан Орошкевич, 76, Даниил Пилипчук, 78 – Роман Петрук, 41

Эпицентр (первый тайм): Федотов, Кристин В., Кристин С., Григоращук, Климец, Липовуз, Миронюк, Козак, три игрока на просмотре.

Эпицентр (второй тайм): Билык, Кирюханцев, Кристин В., Кристин С., Запорожец, Беженар, пять игроков на просмотре.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Никита Петрук Николай Миронюк видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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