Эпицентр – Нива Винница – 4:1. Спарринг в Дунаевцах. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье
28 июня в Дунаевцах Эпицентр провел первый контрольный матч в летнем межсезонье. Хозяева поля одержали уверенную победу в спарринге против винницкой Нивы со счетом 4:1.
Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте, Николай Миронюк точно пробил с игры. Перед перерывом Нива восстановила равновесие после выхода один на один, который реализовал Роман Петрук. Однако еще до свистка на перерыв Миронюк оформил дубль, снова отметившись мощным ударом (2:1).
Во втором тайме Эпицентр полностью контролировал игру и постепенно увеличил преимущество. В концовке встречи команда хозяев дважды отличилась усилиями игроков на просмотре (Богдан Орошкевич и Даниил Пилипчук), которые довели счет до разгромного (4:1).
Следующий контрольный матч Эпицентр проведет 1 июля в 16:00 в Каменце-Подольском против Агробизнеса из Волочиска.
Товарищеский матч
28 июня 2026. Дунаевцы
Эпицентр Каменец-Подольский – Нива Винница – 4:1
Голы: Николай Миронюк, 10, 45, Богдан Орошкевич, 76, Даниил Пилипчук, 78 – Роман Петрук, 41
Эпицентр (первый тайм): Федотов, Кристин В., Кристин С., Григоращук, Климец, Липовуз, Миронюк, Козак, три игрока на просмотре.
Эпицентр (второй тайм): Билык, Кирюханцев, Кристин В., Кристин С., Запорожец, Беженар, пять игроков на просмотре.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Фотогалерея
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