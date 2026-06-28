Эпицентр в первом летнем спарринге разгромил винницкую Ниву
Поединок «Эпицентр» – «Нива» Винница завершился со счетом 4:1
«Эпицентр» начал программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. В воскресенье, 28 июня, команда Сергея Нагорняка провела товарищеский матч с винницкой «Нивой».
Соперник «Эпицентра» прошлый сезон провел в группе А Второй лиги. Винницкий клуб финишировал на третьем месте, набрав в 30 матчах 51 очко.
«Эпицентр» открыл счет уже на 10-й минуте. После розыгрыша штрафного Николай Миронюк мощно пробил из-за пределов штрафной.
«Нива» отыгралась на 41-й минуте. Никита Петрук перехватил мяч на своей половине поля, промчался к воротам и переиграл голкипера.
И все же последнее слово в первом тайме осталось за «Эпицентром». На 45-й минуте снова отличился Миронюк.
После перерыва в ворота представителя Второй лиги влетели еще два мяча. Авторами голов стали игроки, находящиеся в «Эпицентре» на просмотре.
Товарищеский матч. Дунаевцы. 28 июня
«Эпицентр» – «Нива» (Винница) – 4:1
Голы: Миронюк, 11, 44, Орашкевич, 76, Пилипчук, 78 – Петрук, 41
Видеозапись матча
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