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Эпицентр
28.06.2026 16:00 – FT 4 : 1
Нива Винница
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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 18:14 |
460
0

Эпицентр в первом летнем спарринге разгромил винницкую Ниву

Поединок «Эпицентр» – «Нива» Винница завершился со счетом 4:1

28 июня 2026, 18:14 |
460
0
Эпицентр в первом летнем спарринге разгромил винницкую Ниву
ФК Эпицентр
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«Эпицентр» начал программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. В воскресенье, 28 июня, команда Сергея Нагорняка провела товарищеский матч с винницкой «Нивой».

Соперник «Эпицентра» прошлый сезон провел в группе А Второй лиги. Винницкий клуб финишировал на третьем месте, набрав в 30 матчах 51 очко.

«Эпицентр» открыл счет уже на 10-й минуте. После розыгрыша штрафного Николай Миронюк мощно пробил из-за пределов штрафной.

«Нива» отыгралась на 41-й минуте. Никита Петрук перехватил мяч на своей половине поля, промчался к воротам и переиграл голкипера.

И все же последнее слово в первом тайме осталось за «Эпицентром». На 45-й минуте снова отличился Миронюк.

После перерыва в ворота представителя Второй лиги влетели еще два мяча. Авторами голов стали игроки, находящиеся в «Эпицентре» на просмотре.

Товарищеский матч. Дунаевцы. 28 июня

«Эпицентр» – «Нива» (Винница) – 4:1

Голы: Миронюк, 11, 44, Орашкевич, 76, Пилипчук, 78 – Петрук, 41

Видеозапись матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Нива Винница Николай Миронюк Никита Петрук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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