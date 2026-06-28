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Эпицентр
28.06.2026 16:00 - : -
Нива Винница
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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 12:47 | Обновлено 28 июня 2026, 12:50
26
0

Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

28 июня 2026, 12:47 | Обновлено 28 июня 2026, 12:50
26
0
Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

28 июня в 16:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Нива Винница

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в городе Дунаевцы (Хмельницкая область) на домашнем стадионе Эпицентра.

В прошлом сезоне Эпицентр сохранил место в УПЛ, а Нива заняла третье место в группе A Второй лиги.

Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на YouTube

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Нива Винница
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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