28.06.2026 16:00 - : -
Украина. Премьер лига28 июня 2026, 12:47 | Обновлено 28 июня 2026, 12:50
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Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
28 июня 2026, 12:47 | Обновлено 28 июня 2026, 12:50
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
28 июня в 16:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Нива Винница
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в городе Дунаевцы (Хмельницкая область) на домашнем стадионе Эпицентра.
В прошлом сезоне Эпицентр сохранил место в УПЛ, а Нива заняла третье место в группе A Второй лиги.
Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на YouTube
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