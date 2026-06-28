Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

28 июня в 16:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Нива Винница

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в городе Дунаевцы (Хмельницкая область) на домашнем стадионе Эпицентра.

В прошлом сезоне Эпицентр сохранил место в УПЛ, а Нива заняла третье место в группе A Второй лиги.

Эпицентр – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на YouTube

Инфографика