По голу в начале и в конце матча. Оболонь обыграла винницкую Ниву
Поединок «Оболонь» – «Нива» Винница завершился со счетом 2:0
В пятницу, 3 июля, «Оболонь» начала программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. Соперником стал представитель Второй лиги – винницкая «Нива».
Для «Нивы» это был второй товарищеский матч с представителем УПЛ. Ранее винницкий клуб в спарринге уступил «Эпицентру» со счетом 1:4.
«Оболонь» достаточно быстро открыла счет. Уже на 3-й минуте Тарас Лях вывел «пивоваров» вперед.
Второй гол представитель элитного дивизиона украинского футбола забил в конце поединка. На 90-й минуте отличился Артем Черный.
Товарищеский матч. Буча. Учебно-тренировочная база ФК «Оболонь». 3 июля
«Оболонь» (Киев) – «Нива» (Винница) – 2:0
Голы: Лях, 3, Черный, 90
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