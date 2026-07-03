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Товарищеские матчи
Оболонь
03.07.2026 17:00 – FT 2 : 0
Нива Винница
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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 19:04 | Обновлено 03 июля 2026, 19:05
179
0

По голу в начале и в конце матча. Оболонь обыграла винницкую Ниву

Поединок «Оболонь» – «Нива» Винница завершился со счетом 2:0

03 июля 2026, 19:04 | Обновлено 03 июля 2026, 19:05
179
0
По голу в начале и в конце матча. Оболонь обыграла винницкую Ниву
ФК Оболонь
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В пятницу, 3 июля, «Оболонь» начала программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. Соперником стал представитель Второй лиги – винницкая «Нива».

Для «Нивы» это был второй товарищеский матч с представителем УПЛ. Ранее винницкий клуб в спарринге уступил «Эпицентру» со счетом 1:4.

«Оболонь» достаточно быстро открыла счет. Уже на 3-й минуте Тарас Лях вывел «пивоваров» вперед.

Второй гол представитель элитного дивизиона украинского футбола забил в конце поединка. На 90-й минуте отличился Артем Черный.

Товарищеский матч. Буча. Учебно-тренировочная база ФК «Оболонь». 3 июля

«Оболонь» (Киев) – «Нива» (Винница) – 2:0

Голы: Лях, 3, Черный, 90

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Нива Винница Тарас Лях
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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