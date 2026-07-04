Украинки на Уимблдоне! Участвуй в розыгрыше от SPORT.UA

В этом году на Уимблдоне Украину в женской сетке представляли сразу 7 теннисисток. До третьего круга добрались двое, и именно сегодня Марта Костюк и Дарья Снигур проводят свои матчи против американок Эммы Наварро и Эшлин Крюгер соответственно.

Напоминаем, чтобы подогреть интерес к выступлениям наших спортсменок и к турниру в целом, мы проводим очередной розыгрыш. Предлагаем вам поддержать наших девушек и побороться за три приза:

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5;

Павербанк Baseus Airpow Powerbank 20000mAh;

Наушники JBL Wave Beam TWS.

Условия очень простые:

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на наши телеграм-каналы @sportua_news и Написать в комментариях под этой публикацией, за кого из наших теннисисток болеешь (или болел) на Уимблдоне.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:

• Комментарии принимаются до 20:00 5 июля.

• Каждый участник принимает участие в розыгрыше 1 раз, независимо от количества его комментариев.

Трое победителей будут выбраны случайным образом среди всех, кто оставит комментарий под публикацией с розыгрышем. На момент определения победителей участники должны быть подписаны на оба канала.

Имена счастливчиков опубликуем 6 июля. Успейте оставить свой комментарий до дедлайна.