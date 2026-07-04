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  4. Украинки на Уимблдоне! Участвуй в розыгрыше от SPORT.UA
Уимблдон
04 июля 2026, 15:09 |
146
0

Украинки на Уимблдоне! Участвуй в розыгрыше от SPORT.UA

Поддержи украинских теннисисток на Уимблдоне-2026 и поборись за топовые подарки

04 июля 2026, 15:09 |
146
0
Украинки на Уимблдоне! Участвуй в розыгрыше от SPORT.UA
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В этом году на Уимблдоне Украину в женской сетке представляли сразу 7 теннисисток. До третьего круга добрались двое, и именно сегодня Марта Костюк и Дарья Снигур проводят свои матчи против американок Эммы Наварро и Эшлин Крюгер соответственно.

Напоминаем, чтобы подогреть интерес к выступлениям наших спортсменок и к турниру в целом, мы проводим очередной розыгрыш. Предлагаем вам поддержать наших девушек и побороться за три приза:

  • Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5;
  • Павербанк Baseus Airpow Powerbank 20000mAh;
  • Наушники JBL Wave Beam TWS.

Условия очень простые:

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:

  • • Комментарии принимаются до 20:00 5 июля.
  • • Каждый участник принимает участие в розыгрыше 1 раз, независимо от количества его комментариев.

Трое победителей будут выбраны случайным образом среди всех, кто оставит комментарий под публикацией с розыгрышем. На момент определения победителей участники должны быть подписаны на оба канала.

Имена счастливчиков опубликуем 6 июля. Успейте оставить свой комментарий до дедлайна.

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Уимблдон-2026
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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