Украинки на Уимблдоне! Участвуй в розыгрыше от SPORT.UA
Поддержи украинских теннисисток на Уимблдоне-2026 и поборись за топовые подарки
В этом году на Уимблдоне Украину в женской сетке представляли сразу 7 теннисисток. До третьего круга добрались двое, и именно сегодня Марта Костюк и Дарья Снигур проводят свои матчи против американок Эммы Наварро и Эшлин Крюгер соответственно.
Напоминаем, чтобы подогреть интерес к выступлениям наших спортсменок и к турниру в целом, мы проводим очередной розыгрыш. Предлагаем вам поддержать наших девушек и побороться за три приза:
- Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5;
- Павербанк Baseus Airpow Powerbank 20000mAh;
- Наушники JBL Wave Beam TWS.
Условия очень простые:
- Подписаться на наши телеграм-каналы @sportua_news и Теніс на Sport.ua
- Написать в комментариях под этой публикацией, за кого из наших теннисисток болеешь (или болел) на Уимблдоне.
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:
- • Комментарии принимаются до 20:00 5 июля.
- • Каждый участник принимает участие в розыгрыше 1 раз, независимо от количества его комментариев.
Трое победителей будут выбраны случайным образом среди всех, кто оставит комментарий под публикацией с розыгрышем. На момент определения победителей участники должны быть подписаны на оба канала.
Имена счастливчиков опубликуем 6 июля. Успейте оставить свой комментарий до дедлайна.
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