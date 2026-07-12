Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк получила самые крупные призовые в своей профессиональной карьере после успешного выступления на Уимблдоне-2026.

24-летняя киевлянка впервые в карьере пробилась в полуфинал травяного турнира. На этой стадии соревнований украинка уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Несмотря на поражение, выступление на лондонском турнире Большого шлема стало для Костюк самым успешным в истории её участия на Уимблдоне. Кроме того, это был уже второй полуфинал турнира Большого шлема для Марты в сезоне-2026 – ранее она дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос».

За выход в четверку лучших на Уимблдоне-2026 украинская теннисистка получит 900 тысяч фунтов стерлингов до уплаты налогов, что примерно равно 1,2 миллиона долларов.

Эта сумма превзошла предыдущие лучшие показатели Костюк. Ранее её рекордными призовыми были 875 тысяч долларов за полуфинал «Ролан Гаррос-2026» и около 1,1 миллиона долларов за победу на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Также Марта выступала на Уимблдоне в парном разряде вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. За выход в 1/8 финала дуэт дополнительно заработал 38,9 тысячи долларов.

Победительница турнира Линда Носкова получила 3 600 000 фунтов стерлингов, а финалистка Каролина Мухова – 1 800 000.