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  4. Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Уимблдон
12 июля 2026, 19:59 |
2704
6

Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026

Марта пополнила свой бюджет на 900 тысяч фунтов стерлингов

12 июля 2026, 19:59 |
2704
6 Comments
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк получила самые крупные призовые в своей профессиональной карьере после успешного выступления на Уимблдоне-2026.

24-летняя киевлянка впервые в карьере пробилась в полуфинал травяного турнира. На этой стадии соревнований украинка уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Несмотря на поражение, выступление на лондонском турнире Большого шлема стало для Костюк самым успешным в истории её участия на Уимблдоне. Кроме того, это был уже второй полуфинал турнира Большого шлема для Марты в сезоне-2026 – ранее она дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос».

За выход в четверку лучших на Уимблдоне-2026 украинская теннисистка получит 900 тысяч фунтов стерлингов до уплаты налогов, что примерно равно 1,2 миллиона долларов.

Эта сумма превзошла предыдущие лучшие показатели Костюк. Ранее её рекордными призовыми были 875 тысяч долларов за полуфинал «Ролан Гаррос-2026» и около 1,1 миллиона долларов за победу на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Также Марта выступала на Уимблдоне в парном разряде вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. За выход в 1/8 финала дуэт дополнительно заработал 38,9 тысячи долларов.

Победительница турнира Линда Носкова получила 3 600 000 фунтов стерлингов, а финалистка Каролина Мухова – 1 800 000.

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Марта Костюк призовые Уимблдон-2026
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 6
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Може Грицьку нарешті куплять нові штани. А то ті, що купили у 8 класі "на виріст", відверто кажучи, на весіллі виглядали вже трохи короткувато. 
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0
47% от суммы останется в Англии. Хорошо что она резидент Монако и тем самым не платит ещё больше налога. 
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0
Киевская лохушка больше о деньгах думает чем о своём рейтинге и о престиже страны. Такая корыстная шкурницца не вызывает уважение у людей((..
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-6
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