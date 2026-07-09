Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Украинка отметила подачу Носковой
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение от чешки Линды Носковой в полуфинале Уимблдона-2026.
«Казалось, что она выиграла примерно 90% розыгрышей после первой подачи. Это просто невероятно, особенно против теннисистки, которая хорошо принимает, как я», – сказала Костюк.
По официальной статистике, Носкова выиграла 74% очков на первой подаче за матч, а в первом сете этот показатель достиг 89%.
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на Уимблдоне-2026, уступив в полуфинале представительнице Чехии Линде Носковой. 21-летняя чешка одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:4. Матч длился 1 час и 19 минут.
Marta Kostyuk was impressed by Linda Noskova's serve. "She won like 90% of her first-serve points" in their Wimbledon semi-final, she said. Real figure: 74% overall, 89% in set one – Kostyuk stood by the impression anyway: "Crazy, against someone like me who returns well." pic.twitter.com/sQJM4g87iQ— Tennis Majors (@Tennis_Majors) July 9, 2026
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