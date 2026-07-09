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  4. Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Уимблдон
09 июля 2026, 22:16 | Обновлено 09 июля 2026, 22:45
2366
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Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона

Украинка отметила подачу Носковой

09 июля 2026, 22:16 | Обновлено 09 июля 2026, 22:45
2366
3 Comments
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение от чешки Линды Носковой в полуфинале Уимблдона-2026.

«Казалось, что она выиграла примерно 90% розыгрышей после первой подачи. Это просто невероятно, особенно против теннисистки, которая хорошо принимает, как я», – сказала Костюк.

По официальной статистике, Носкова выиграла 74% очков на первой подаче за матч, а в первом сете этот показатель достиг 89%.

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на Уимблдоне-2026, уступив в полуфинале представительнице Чехии Линде Носковой. 21-летняя чешка одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:4. Матч длился 1 час и 19 минут.

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Марта Костюк Линда Носкова Уимблдон-2026
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Схоже на Марту так вплинули ці подачі в першому сеті, що вона сама напомилялася більше, ніж треба
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+1
Готуватися треба . 
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0
Більше того що Марта зморена. Цей турнір дуже виснажливий!!!!
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0
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