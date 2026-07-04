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Евро U19
Дания U19
04.07.2026 16:00 - : -
Уэльс U19
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04 июля 2026, 12:12 | Обновлено 04 июля 2026, 12:19
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Испания U19 – Германия U19, Дания U19 – Уэльс U19. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 июля в 16:00 видеотрансляцию матчей 3-го тура Евро-2026 U-19

04 июля 2026, 12:12 | Обновлено 04 июля 2026, 12:19
61
0
Испания U19 – Германия U19, Дания U19 – Уэльс U19. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания U-19
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​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 4 июля пройдут матчи 3-го тура группы A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 3-м туре 4 июля в 16:00 сыграют: Испания U-19 – Германия U-19, Дания U-19 – Уэльс U-19.

В первом туре 28 июня Испания разгромила Уэльс (7:0), а Германия в голевой перестрелке обыграла Данию (4:3).

Затем во втором туре 1 июля Испания переиграла Данию (3:0), а Германия разгромила Уэльс (4:0).

Испания и Германия (как и Украина в другой группе) досрочно вышли в полуфинал ЧЕ-2026 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)

Турнирная таблица

16:00. Испания U-19 – Германия U-19

16:00. Дания U-19 – Уэльс U-19

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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