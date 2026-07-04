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  4. Дания U-19 – Уэльс U-19 – 3:0. Игра за третье место в группе. Видео голов
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Дания U19
04.07.2026 16:00 – FT 3 : 0
Уэльс U19
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04 июля 2026, 20:36 |
45
0

Дания U-19 – Уэльс U-19 – 3:0. Игра за третье место в группе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

04 июля 2026, 20:36 |
45
0
Дания U-19 – Уэльс U-19 – 3:0. Игра за третье место в группе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

В матче 3-го тура Дания U-19 переиграла Уэльс U-19 (3:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей голы забили Ольти Хюсени (20 и 63 мин) и Хьяльте Лерке (49 мин).

Дания стала третьей в группе и получила право сыграть матч за 5-е место, которое даст путевку в межконтинентальный плей-офф за выход на ЧМ-2027 U-20.

Турнирное положение (группа A): Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0).

Испания и Германия (как и Украина в другой группе) вышли в полуфинал ЧЕ-2026 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа A. 3-й тур, 4 июля 2026. Уэльс

16:00. Дания U-19 – Уэльс U-19 – 3:0

Голы: Ольти Хюсени, 20, 63, Хьяльте Лерке, 49

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Olti Hyseni (Дания U19).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Hjalte Laerke (Дания U19).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Olti Hyseni (Дания U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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