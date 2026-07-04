«Футболист Динамо стал беднягой». Игроку сочувствуют в Европе

Главный тренер бухарестского «Рапида» Даниэль Панку рассказал о разговоре с нападающим киевского «Динамо» Владиславом Бленуце, который сейчас переживает непростой период в карьере.

Румынский специалист признался, что пообщался с нападающим и выразил ему слова поддержки.

«Бедняга Бленуце, через что ему приходится проходить... Я сказал ему, чтобы он вышел из этой ситуации сильнее», – заявил Панку.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.