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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 21:02 | Обновлено 04 июля 2026, 21:09
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«Футболист Динамо стал беднягой». Игроку сочувствуют в Европе

Панку – о Бленуце

04 июля 2026, 21:02 | Обновлено 04 июля 2026, 21:09
2756
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«Футболист Динамо стал беднягой». Игроку сочувствуют в Европе
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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Главный тренер бухарестского «Рапида» Даниэль Панку рассказал о разговоре с нападающим киевского «Динамо» Владиславом Бленуце, который сейчас переживает непростой период в карьере.

Румынский специалист признался, что пообщался с нападающим и выразил ему слова поддержки.

«Бедняга Бленуце, через что ему приходится проходить... Я сказал ему, чтобы он вышел из этой ситуации сильнее», – заявил Панку.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.ro
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"... поспілкувався з українським форвардом" - знову набухались, спіртовики
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Співчуваю цьому російському дебілу - і рекомендую здохнути як най скоріше.
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