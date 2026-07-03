Капитаны сборных Португалии и Хорватии – Криштиану Роналду и Лука Модрич – поблагодарили друг друга за огненный поединок в 1/16 финала ЧМ-2026.

После финального свистка на стадионе в Торонто легенды тепло обнялись и обменялись несколькими словами.

Ранее Криштиану и Лука вместе выступали за мадридский «Реал». За это время они провели плечом к плечу 222 матча и завоевали немало трофеев.

В следующий этап пробилась сборная Португалии, которая совершила камбэк в матче – 2:1.

Читайте также: Роналду прокомментировал слова сестры о завершении карьеры в сборной

ФОТО. Две легенды. Роналду и Модрич тепло обнялись после матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine