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Чемпионат мира
03 июля 2026, 05:50 | Обновлено 03 июля 2026, 05:52
647
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ФОТО. Две легенды. Роналду и Модрич тепло обнялись после матча

Игроки раньше делили вместе поле в составе «Реала»

03 июля 2026, 05:50 | Обновлено 03 июля 2026, 05:52
647
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ФОТО. Две легенды. Роналду и Модрич тепло обнялись после матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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Капитаны сборных Португалии и Хорватии – Криштиану Роналду и Лука Модрич – поблагодарили друг друга за огненный поединок в 1/16 финала ЧМ-2026.

После финального свистка на стадионе в Торонто легенды тепло обнялись и обменялись несколькими словами.

Ранее Криштиану и Лука вместе выступали за мадридский «Реал». За это время они провели плечом к плечу 222 матча и завоевали немало трофеев.

В следующий этап пробилась сборная Португалии, которая совершила камбэк в матче – 2:1.

ФОТО. Две легенды. Роналду и Модрич тепло обнялись после матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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