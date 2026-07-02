Хорватия U-19 – Италия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

2 июля состоится матч 2-го тура группы В между командами Хорватия U-19 и Италия U-19.

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Во 2-м туре сыграют: 16:00. Хорватия U-19 – Италия U-19, 20:00. Сербия U-19 – Украина U-19.

В первом туре сборная Украины U-19 обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).

По итогам трех туров две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)

2 июля 2026. 16:00. Хорватия U-19 – Италия U-19

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