Хорватия U-19 – Италия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 16:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Евро-2026 U-19
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
2 июля состоится матч 2-го тура группы В между командами Хорватия U-19 и Италия U-19.
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Во 2-м туре сыграют: 16:00. Хорватия U-19 – Италия U-19, 20:00. Сербия U-19 – Украина U-19.
В первом туре сборная Украины U-19 обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).
По итогам трех туров две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.
Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026
🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)
🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)
2 июля 2026. 16:00. Хорватия U-19 – Италия U-19
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