Хорватия U-19 – Италия U-19 – 0:0. Ничья соперников Украины. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
2 июля состоялся матч 2-го тура группы В между командами Хорватия U-19 и Италия U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра завершилась в нулевую ничью (0:0). Итальянцы набрали 4 очка и стали лидерами группы B
Во 2-м туре также сыграют Сербия U-19 – Украина U-19, матч начнется в 22:00.
Группа B: Италия (4 очка), Украина (3), Хорватия (1), Сербия (0).
Чемпионат Европы 2026 U-19. Группа B. 2-й тур
2 июля 2026. Карнарвон (Уэльс), стадион The Oval
16:00. Хорватия U-19 – Италия U-19 – 0:0
Видеообзор матча
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