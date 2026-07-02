Хорватия U-19 – Италия U-19 – 0:0. Ничья соперников Украины. Видеообзор

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​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

2 июля состоялся матч 2-го тура группы В между командами Хорватия U-19 и Италия U-19.

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Игра завершилась в нулевую ничью (0:0). Итальянцы набрали 4 очка и стали лидерами группы B

Во 2-м туре также сыграют Сербия U-19 – Украина U-19, матч начнется в 22:00.

Группа B: Италия (4 очка), Украина (3), Хорватия (1), Сербия (0).

Чемпионат Европы 2026 U-19. Группа B. 2-й тур

2 июля 2026. Карнарвон (Уэльс), стадион The Oval

16:00. Хорватия U-19 – Италия U-19 – 0:0

Видеообзор матча