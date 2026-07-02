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  4. ФОТО. Создатель чуда. Назван лучший игрок матча Бельгия – Сенегал
Чемпионат мира
02 июля 2026, 03:17 |
580
0

ФОТО. Создатель чуда. Назван лучший игрок матча Бельгия – Сенегал

Усилия Юри Тилеманса не прошли даром

02 июля 2026, 03:17 |
580
0
ФОТО. Создатель чуда. Назван лучший игрок матча Бельгия – Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс
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Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бельгии Юри Тилеманс получил индивидуальную награду за матч 1/16 финала Бельгия – Сенегал на ЧМ-2026.

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Тилеманс стал одним из творцов невероятного камбэка бельгийцев, приложив максимум усилий для этого чуда.

Его два гола сыграли ключевую роль в матче: сначала Тилеманс перевел игру в овертаймы, а затем забил победный мяч на 120+5-й минуте.

В результате бельгийцы одолели соперника со счетом 3:2 и пробились дальше.

ФОТО. Создатель чуда. Назван лучший игрок матча Бельгия – Сенегал

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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