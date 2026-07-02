Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бельгии Юри Тилеманс получил индивидуальную награду за матч 1/16 финала Бельгия – Сенегал на ЧМ-2026.

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Тилеманс стал одним из творцов невероятного камбэка бельгийцев, приложив максимум усилий для этого чуда.

Его два гола сыграли ключевую роль в матче: сначала Тилеманс перевел игру в овертаймы, а затем забил победный мяч на 120+5-й минуте.

В результате бельгийцы одолели соперника со счетом 3:2 и пробились дальше.

ФОТО. Создатель чуда. Назван лучший игрок матча Бельгия – Сенегал