ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец стал футболистом Зари

Украинский защитник Василий Кравец стал футболистом «Зари». Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Срок соглашения между 28-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на 1 сезон.

В прошедшем сезоне Василий Кравец являлся футболистом «Харькова» – 0 матчей на клубном уровне. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» назначила нового тренера из другого клуба УПЛ.