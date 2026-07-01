Украина. Премьер лига01 июля 2026, 11:40 | Обновлено 01 июля 2026, 11:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец стал футболистом Зари
Срок соглашения между сторонами рассчитан на 1 сезон
01 июля 2026, 11:40 | Обновлено 01 июля 2026, 11:52
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Украинский защитник Василий Кравец стал футболистом «Зари». Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.
Срок соглашения между 28-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на 1 сезон.
В прошедшем сезоне Василий Кравец являлся футболистом «Харькова» – 0 матчей на клубном уровне. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» назначила нового тренера из другого клуба УПЛ.
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