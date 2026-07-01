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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 11:40 | Обновлено 01 июля 2026, 11:52
769
0

ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец стал футболистом Зари

Срок соглашения между сторонами рассчитан на 1 сезон

01 июля 2026, 11:40 | Обновлено 01 июля 2026, 11:52
769
0
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец стал футболистом Зари
Харьков. Василий Кравец
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Украинский защитник Василий Кравец стал футболистом «Зари». Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Срок соглашения между 28-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на 1 сезон.

В прошедшем сезоне Василий Кравец являлся футболистом «Харькова» – 0 матчей на клубном уровне. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» назначила нового тренера из другого клуба УПЛ.

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Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Василий Кравец
Даниил Кирияка Источник: ФК Заря Луганск
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