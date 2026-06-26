Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового тренера из другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 15:01 |
2322
3

ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового тренера из другого клуба УПЛ

Игорь Шуховцев будет отвечать за подготовку вратарей луганского клуба

26 июня 2026, 15:01 |
2322
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового тренера из другого клуба УПЛ
ФК Заря. Игорь Шуховцев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Луганская «Заря» официально объявила о назначении украинского специалиста Игоря Шуховцева на должность тренера вратарей первой команды клуба.

Интересно, что Игорь Шуховцев выступал в составе «Зари» в качестве игрока с 2009 по 2012 годы и провел 59 матчей за клуб.

«Игорь Викторович уже был причастен к истории «черно-белых». Ему знаком дух нашей команды! Он помнит луганские времена нашего клуба. Поздравляем Игоря Викторовича с возвращением в «Зарю» и желаем успешного продолжения тренерской карьеры в нашем клубе!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В качестве тренера вратарей Игорь Шуховцев работает уже более 10 лет. Последним местом работы была «Кудровка».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов попрощался с двумя футболистами
Игорь Шуховцев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск тренер вратарей назначение тренера Украинская Премьер-лига Кудровка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
Футбол | 26 июня 2026, 07:25 5
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»

Президент клуба вспомнил ситуацию с Лонвейком

ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Футбол | 26 июня 2026, 09:00 3
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира

25–26 июня в 1/16 финала вышли Кот-д'Ивуар, Эквадор, Бразилия, Марокко, Швеция, Австралия

Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Футбол | 26.06.2026, 08:56
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Футбол | 26.06.2026, 14:51
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26.06.2026, 11:33
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Судячи як тренував в Кудрівці ,команда чуть не опинитись в пердіві
Ответить
0
Батя👏👏👏👏
Ответить
0
Один из немногих, кто играл с единственным за всю историю украинского футбола гением Максимом Белым. Помню, как Максим забил ярчайший гол Днепру и Шуховцев с другими игроками качали того, как в гамаке, на руках.
Ответить
0
Популярные новости
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 9
Футбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 34
Футбол
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
24.06.2026, 20:16 53
Футбол
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем