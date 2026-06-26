ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового тренера из другого клуба УПЛ
Игорь Шуховцев будет отвечать за подготовку вратарей луганского клуба
Луганская «Заря» официально объявила о назначении украинского специалиста Игоря Шуховцева на должность тренера вратарей первой команды клуба.
Интересно, что Игорь Шуховцев выступал в составе «Зари» в качестве игрока с 2009 по 2012 годы и провел 59 матчей за клуб.
«Игорь Викторович уже был причастен к истории «черно-белых». Ему знаком дух нашей команды! Он помнит луганские времена нашего клуба. Поздравляем Игоря Викторовича с возвращением в «Зарю» и желаем успешного продолжения тренерской карьеры в нашем клубе!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
В качестве тренера вратарей Игорь Шуховцев работает уже более 10 лет. Последним местом работы была «Кудровка».
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