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  4. Заря вышла из отпуска. Скрипник выбрал игроков, отправившихся в Словению
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 12:41 |
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Заря вышла из отпуска. Скрипник выбрал игроков, отправившихся в Словению

Футболисты луганского клуба прошли медосмотр и начали подготовку к новому сезону

25 июня 2026, 12:41 |
250
0
Заря вышла из отпуска. Скрипник выбрал игроков, отправившихся в Словению
ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник
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Луганская «Заря» вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону. Команда прошла медицинский осмотр и проведет летний тренировочный сбор.

В четверг, 25 июня, «черно-белые» отправились в Словению, где будут готовиться к старту кампании 2026/27. К месту дислокации – городку Чатеж – игроки прибудут вечером 26-го.

Подопечные Виктора Скрипника планируют провести шесть-семь контрольных матчей. Первым соперником станет вице-чемпион Северной Македонии – «Шкендия». Базовый день игры – 30 июня.

Главный тренер луганского клуба определился с футболистами, которые отправились на сбор:

Вратари: Александр Сапутин, Владислав Рыбак, Валерий Косивский.

Защитники: Габриэль Эскинья, Андрея Янич, Леовигилдо, Андерсон Джордан, Игорь Пердута, Жан Тронтель, Яков Башич.

Полузащитники: Деян Попара, Неманья Анджушич, Богдан Кушниренко, Кирилл Дришлюк, Артем Слесарь, Саллию Ба, Игорь Горбач.

Нападающие: Домагой Елавич, Филипп Будковский, Станислав Ярошенко, Федор Задорожный.

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Николай Тытюк Источник: ФК Заря Луганск
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