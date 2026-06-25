Заря вышла из отпуска. Скрипник выбрал игроков, отправившихся в Словению
Футболисты луганского клуба прошли медосмотр и начали подготовку к новому сезону
Луганская «Заря» вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону. Команда прошла медицинский осмотр и проведет летний тренировочный сбор.
В четверг, 25 июня, «черно-белые» отправились в Словению, где будут готовиться к старту кампании 2026/27. К месту дислокации – городку Чатеж – игроки прибудут вечером 26-го.
Подопечные Виктора Скрипника планируют провести шесть-семь контрольных матчей. Первым соперником станет вице-чемпион Северной Македонии – «Шкендия». Базовый день игры – 30 июня.
Главный тренер луганского клуба определился с футболистами, которые отправились на сбор:
Вратари: Александр Сапутин, Владислав Рыбак, Валерий Косивский.
Защитники: Габриэль Эскинья, Андрея Янич, Леовигилдо, Андерсон Джордан, Игорь Пердута, Жан Тронтель, Яков Башич.
Полузащитники: Деян Попара, Неманья Анджушич, Богдан Кушниренко, Кирилл Дришлюк, Артем Слесарь, Саллию Ба, Игорь Горбач.
Нападающие: Домагой Елавич, Филипп Будковский, Станислав Ярошенко, Федор Задорожный.
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