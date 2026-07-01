Легионер сборной Украины объяснил, почему перестал забивать в Италии
Богдан Попов столкнулся с высокой конкуренцией в Эмполи
19-летний нападающий итальянского «Эмполи» и сборной Украины U-19 Богдан Попов объяснил, чем обусловлено снижение его результативности в Серии B.
Украинец ярко начал прошлый сезон в основном составе «адзурри», неожиданно став главным бомбардиром команды. Однако впоследствии он стал получать меньше игрового времени и полностью перестал забивать.
‒ Ты очень классно начал, демонстрировал впечатляющую результативность. Но потом ситуация изменилась. Как считаешь, в чём причина?
‒ По этому поводу президент клуба уже давал интервью и признал ошибку. Я думаю, что до начала сезона рассчитывали на более опытных игроков и не ожидали, что я составлю им конкуренцию. Поэтому и старались больше доверять именно им. После сезона мнение уже было другим.
‒ Какой матч для тебя самого стал самым запоминающимся?
‒ Безусловно, домашний матч с Падовой, где я впервые забил. Причём сразу дважды.
‒ Кто из соперников, с которыми ты сталкивался, произвёл на тебя наибольшее впечатление?
‒ Мне запомнилась игра Кубка Италии против «Дженоа». Это команда Серии А. Получился хороший матч, в котором мы выглядели очень достойно.
‒ Кто из игроков «Эмполи» для тебя самый крутой?
‒ Наш вратарь Фульиньяти. Он очень много раз выручал команду.
‒ В вашей команде семь номинальных нападающих, включая тебя. Такая конкуренция способствует прогрессу?
‒ Уровень конкуренции действительно высокий. Добавьте к этому, что среди них есть молодые игроки сборной Италии.
В прошлом сезоне Попов принял участие в 22 матчах Серии B в составе «Эмполи» и забил 5 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
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