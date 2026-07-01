Легионер сборной Украины объяснил, почему перестал забивать в Италии

19-летний нападающий итальянского «Эмполи» и сборной Украины U-19 Богдан Попов объяснил, чем обусловлено снижение его результативности в Серии B.

Украинец ярко начал прошлый сезон в основном составе «адзурри», неожиданно став главным бомбардиром команды. Однако впоследствии он стал получать меньше игрового времени и полностью перестал забивать.

‒ Ты очень классно начал, демонстрировал впечатляющую результативность. Но потом ситуация изменилась. Как считаешь, в чём причина?

‒ По этому поводу президент клуба уже давал интервью и признал ошибку. Я думаю, что до начала сезона рассчитывали на более опытных игроков и не ожидали, что я составлю им конкуренцию. Поэтому и старались больше доверять именно им. После сезона мнение уже было другим.

‒ Какой матч для тебя самого стал самым запоминающимся?

‒ Безусловно, домашний матч с Падовой, где я впервые забил. Причём сразу дважды.

‒ Кто из соперников, с которыми ты сталкивался, произвёл на тебя наибольшее впечатление?

‒ Мне запомнилась игра Кубка Италии против «Дженоа». Это команда Серии А. Получился хороший матч, в котором мы выглядели очень достойно.

‒ Кто из игроков «Эмполи» для тебя самый крутой?

‒ Наш вратарь Фульиньяти. Он очень много раз выручал команду.

‒ В вашей команде семь номинальных нападающих, включая тебя. Такая конкуренция способствует прогрессу?

‒ Уровень конкуренции действительно высокий. Добавьте к этому, что среди них есть молодые игроки сборной Италии.