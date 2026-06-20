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Италия
20 июня 2026, 19:17 |
746
0

Названа трансферная стоимость Попова

Андрей Головаш считает Богдана футболистом с большим потенциалом

20 июня 2026, 19:17 |
746
0
Названа трансферная стоимость Попова
Getty Images/Global Images Ukraine
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Андрей Головаш, агент украинского нападающего итальянского «Эмполи» Богдана Попова, ответил на вопрос о трансферной стоимости своего клиента:

«5 миллионов евро? Моя позиция по этому вопросу всегда одна и та же: к сожалению, уже много лет, и сегодня тоже, деньги побеждают футбол. Безусловно, футбол отчасти должен быть бизнесом, но нынешний баланс почти разрушил саму игру.

Именно поэтому в футболе появилась и существует категория людей, которых я называю «подонками-наемниками». Большинство из них ничто не представляют собой, но именно они разрушают футбол. Они пришли не для того, чтобы что-то создать, а чтобы заработать, не признавая при этом никаких правил и морали.

Поэтому я принципиально никогда не превращаю футбол в деньги, хотя, конечно, имею представление о стоимости. Попов — футболист с высоким потенциалом, который, что очень важно, быстро учится. Именно эти качества дают надежду, что Богдан сможет играть на высшем уровне. А цену определят клубы и, главное, время».

В сезоне 2025/26 Богдан Попов провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

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Андрей Головаш Богдан Попов Эмполи чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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