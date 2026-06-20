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Италия
20 июня 2026, 18:57 |
789
0

Стало известно, перейдет ли Попов в Аталанту

Агент игрока Андрей Головаш пока не подтверждает переход нападающего Эмполи

20 июня 2026, 18:57 |
789
0
Стало известно, перейдет ли Попов в Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine
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Андрей Головаш, агент украинского нападающего итальянского «Эмполи» Богдана Попова, прокомментировал информацию о переходе своего клиента в клуб Серии А «Аталанту»:

«Могу лишь вновь подтвердить, что к Попову проявляют интерес, причем не только итальянские клубы. Но вопрос остается открытым. Это нормальный процесс для талантливого игрока с большим потенциалом. В любом случае, решение будет принято с учётом наилучших условий для развития футболиста. Время покажет, где окажется Богдан. Ждать осталось недолго».

В сезоне 2025/26 Богдан Попов провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

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Эмполи Аталанта трансферы Серии A Богдан Попов трансферы Андрей Головаш
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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