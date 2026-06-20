Стало известно, перейдет ли Попов в Аталанту

Андрей Головаш, агент украинского нападающего итальянского «Эмполи» Богдана Попова, прокомментировал информацию о переходе своего клиента в клуб Серии А «Аталанту»:

«Могу лишь вновь подтвердить, что к Попову проявляют интерес, причем не только итальянские клубы. Но вопрос остается открытым. Это нормальный процесс для талантливого игрока с большим потенциалом. В любом случае, решение будет принято с учётом наилучших условий для развития футболиста. Время покажет, где окажется Богдан. Ждать осталось недолго».

В сезоне 2025/26 Богдан Попов провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.