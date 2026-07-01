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Чемпионат мира
01 июля 2026, 06:25 |
276
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Безоговорочный рекордсмен. Мбаппе в 7-й раз забил 2+ гола в одном матче ЧМ

Вспоминаем игроков с наибольшим количеством поединков на мировых первенствах с 2+ голами

01 июля 2026, 06:25 |
276
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Безоговорочный рекордсмен. Мбаппе в 7-й раз забил 2+ гола в одном матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Французский нападающий Килиан Мбаппе в седьмой раз в своей карьере забил 2 и более голов в матче чемпионата мира.

В этот раз это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Швеции (3:0).

Ни один другой игрок не имеет в своем активе более четырех подобных матчей.

Игроки с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира:

  • 7 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 4 – Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 4 – Жюст Фонтен (Франция)
  • 4 – Роналдо (Бразилия)
  • 4 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 4 – Лионель Месси (Аргентина)

Матчи Килиана Мбаппе с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (7):

  • 2026 – против Швеции (1/16 финала) – 2 гола
  • 2026 – против Ирака (групповой этап) – 2 гола
  • 2026 – против Сенегала (групповой этап) – 2 гола
  • 2022 – против Аргентины (финал) – 3 гола
  • 2022 – против Польши (1/8 финала) – 2 гола
  • 2022 – против Дании (групповой этап) – 2 гола
  • 2018 – против Аргентины (1/8 финала) – 2 гола
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Килиан Мбаппе статистика рекорд ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Швеции по футболу
Андрей Витренко Источник: Squawka
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Схоже що Мбаппе вже на цьому чемпіонаті обійде Мессі за кількістю голів. Ну і золоту бутсу саме він отримає
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