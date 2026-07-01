Безоговорочный рекордсмен. Мбаппе в 7-й раз забил 2+ гола в одном матче ЧМ

Французский нападающий Килиан Мбаппе в седьмой раз в своей карьере забил 2 и более голов в матче чемпионата мира.

В этот раз это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Швеции (3:0).

Ни один другой игрок не имеет в своем активе более четырех подобных матчей.

Игроки с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира:

7 – Килиан Мбаппе (Франция)

4 – Шандор Кочиш (Венгрия)

4 – Жюст Фонтен (Франция)

4 – Роналдо (Бразилия)

4 – Мирослав Клозе (Германия)

4 – Лионель Месси (Аргентина)

Матчи Килиана Мбаппе с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (7):

2026 – против Швеции (1/16 финала) – 2 гола

2026 – против Ирака (групповой этап) – 2 гола

2026 – против Сенегала (групповой этап) – 2 гола

2022 – против Аргентины (финал) – 3 гола

2022 – против Польши (1/8 финала) – 2 гола

2022 – против Дании (групповой этап) – 2 гола

2018 – против Аргентины (1/8 финала) – 2 гола