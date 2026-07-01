Безоговорочный рекордсмен. Мбаппе в 7-й раз забил 2+ гола в одном матче ЧМ
Вспоминаем игроков с наибольшим количеством поединков на мировых первенствах с 2+ голами
Французский нападающий Килиан Мбаппе в седьмой раз в своей карьере забил 2 и более голов в матче чемпионата мира.
В этот раз это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Швеции (3:0).
Ни один другой игрок не имеет в своем активе более четырех подобных матчей.
Игроки с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира:
- 7 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 4 – Шандор Кочиш (Венгрия)
- 4 – Жюст Фонтен (Франция)
- 4 – Роналдо (Бразилия)
- 4 – Мирослав Клозе (Германия)
- 4 – Лионель Месси (Аргентина)
Матчи Килиана Мбаппе с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (7):
- 2026 – против Швеции (1/16 финала) – 2 гола
- 2026 – против Ирака (групповой этап) – 2 гола
- 2026 – против Сенегала (групповой этап) – 2 гола
- 2022 – против Аргентины (финал) – 3 гола
- 2022 – против Польши (1/8 финала) – 2 гола
- 2022 – против Дании (групповой этап) – 2 гола
- 2018 – против Аргентины (1/8 финала) – 2 гола
Kylian Mbappé is the only player in World Cup history to score 2+ goals in SEVEN different games:— Squawka (@Squawka) June 30, 2026
◉ vs. Argentina (2018)
◉ vs Denmark (2022)
◉ vs. Poland (2022)
◉ vs. Argentina (2022)
◉ vs. Senegal (2026)
◉ vs. Iraq (2026)
◉ vs. Sweden (2026)
ANOTHER brace. ⚽️⚽️ https://t.co/jRPOROoFRF
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