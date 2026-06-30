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  4. Рыбакина проиграла сет 154-й ракетке, но прошла в 1/32 финала Уимболдона
Уимблдон
30 июня 2026, 19:09 |
439
0

Рыбакина проиграла сет 154-й ракетке, но прошла в 1/32 финала Уимболдона

Вторая сеяная одержала далеко не самую простую победу над Лоис Буассон

30 июня 2026, 19:09 |
439
0
Рыбакина проиграла сет 154-й ракетке, но прошла в 1/32 финала Уимболдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) стартовала на Уимблдоне-2026 с непростой победы.

В первом раунде казахстанка в трех сетах переиграла Лоис Буассон (Франция, WTA 154), отдав ей вторую партию со счетом 1:6. Встреча завершилась за 1 час и 49 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Лоис Буассон (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:6, 6:1, 3:6

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Елена Рыбакина Лоис Буассон Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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