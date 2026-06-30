Рыбакина проиграла сет 154-й ракетке, но прошла в 1/32 финала Уимболдона

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) стартовала на Уимблдоне-2026 с непростой победы.

В первом раунде казахстанка в трех сетах переиграла Лоис Буассон (Франция, WTA 154), отдав ей вторую партию со счетом 1:6. Встреча завершилась за 1 час и 49 минут.

Уимблдон-2026. 1/64 финала

Лоис Буассон (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:6, 6:1, 3:6