Уимблдон30 июня 2026, 19:09 |
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Рыбакина проиграла сет 154-й ракетке, но прошла в 1/32 финала Уимболдона
Вторая сеяная одержала далеко не самую простую победу над Лоис Буассон
30 июня 2026, 19:09 |
439
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) стартовала на Уимблдоне-2026 с непростой победы.
В первом раунде казахстанка в трех сетах переиграла Лоис Буассон (Франция, WTA 154), отдав ей вторую партию со счетом 1:6. Встреча завершилась за 1 час и 49 минут.
Уимблдон-2026. 1/64 финала
Лоис Буассон (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:6, 6:1, 3:6
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