Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Нидерланды
30.06.2026 04:00 – перерыв 0 : 0
Марокко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 июня 2026, 04:00 |
331
0

Нидерланды – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 30 июня в 04:00

30 июня 2026, 04:00 |
331
0
Нидерланды – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Марокко и Нидерландов.

Поединок плей-офф пройдет в мексиканском городе Монтеррей на арене Estadio BBVA. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Нидерландов – Рональд Куман, в то время как марокканскую команду тренирует Мохамед Уахби.

В группе F подопечные Кумана финишировали на первой позиции (7 очков), тогда как Марокко в группе С тоже с 7 баллами остановилось на второй строчке.

Победитель этой пары выйдет на сборную Канады, которая в 1/16 финала минимально переиграла ЮАР (1:0).

Нидерланды – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Нидерланды – Марокко
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер сборной Парагвая: «Без страданий мы не умеем побеждать»
Нагельсманн набросился на судью после вылета: «Это скандал. Шутка какая-то»
Нидерланды – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Марокко по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29 июня 2026, 08:59 11
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб

Украинец решил перейти в «Трабзонспор»

ФОТО. Рэшфорд сыграет против бывшего одноклассника на ЧМ-2026
Футбол | 30 июня 2026, 03:55 0
ФОТО. Рэшфорд сыграет против бывшего одноклассника на ЧМ-2026
ФОТО. Рэшфорд сыграет против бывшего одноклассника на ЧМ-2026

Форвард Англии встретится с давним другом в матче против ДР Конго

Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29.06.2026, 10:25
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Футбол | 29.06.2026, 22:06
Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
29.06.2026, 18:05 3
Бокс
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 23
Футбол
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем