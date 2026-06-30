Нидерланды – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 30 июня в 04:00
30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Марокко и Нидерландов.
Поединок плей-офф пройдет в мексиканском городе Монтеррей на арене Estadio BBVA. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сборной Нидерландов – Рональд Куман, в то время как марокканскую команду тренирует Мохамед Уахби.
В группе F подопечные Кумана финишировали на первой позиции (7 очков), тогда как Марокко в группе С тоже с 7 баллами остановилось на второй строчке.
Победитель этой пары выйдет на сборную Канады, которая в 1/16 финала минимально переиграла ЮАР (1:0).
Нидерланды – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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