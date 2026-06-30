ПСЖ принял судьбоносное решение в отношении вратаря
«ПСЖ» не планирует продавать Шевалье летом
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье останется в клубе как минимум до конца следующего сезона.
По информации французских СМИ, 24-летний вратарь не обращался к руководству с просьбой о трансфере, а главный тренер Луис Энрике продолжает рассчитывать на футболиста как на часть основной ротации.
В самом «ПСЖ» также не рассматривают возможность продажи игрока во время летнего трансферного окна.
В прошлом сезоне Шевалье уступил место в составе Сафонову и сыграл 26 матчей, в которых пропустил 28 голов и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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