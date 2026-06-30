ПСЖ принял судьбоносное решение в отношении вратаря

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье останется в клубе как минимум до конца следующего сезона.

По информации французских СМИ, 24-летний вратарь не обращался к руководству с просьбой о трансфере, а главный тренер Луис Энрике продолжает рассчитывать на футболиста как на часть основной ротации.

В самом «ПСЖ» также не рассматривают возможность продажи игрока во время летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне Шевалье уступил место в составе Сафонову и сыграл 26 матчей, в которых пропустил 28 голов и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.