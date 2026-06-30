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  4. ПСЖ принял судьбоносное решение в отношении вратаря
Франция
30 июня 2026, 07:02 |
1206
0

ПСЖ принял судьбоносное решение в отношении вратаря

«ПСЖ» не планирует продавать Шевалье летом

30 июня 2026, 07:02 |
1206
0
ПСЖ принял судьбоносное решение в отношении вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье останется в клубе как минимум до конца следующего сезона.

По информации французских СМИ, 24-летний вратарь не обращался к руководству с просьбой о трансфере, а главный тренер Луис Энрике продолжает рассчитывать на футболиста как на часть основной ротации.

В самом «ПСЖ» также не рассматривают возможность продажи игрока во время летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне Шевалье уступил место в составе Сафонову и сыграл 26 матчей, в которых пропустил 28 голов и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Люка Шевалье ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
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