ПСЖ решил отправить своего вратаря в чемпионат Португалии. Идут переговоры

Вратарь французского ПСЖ, третий номер команды Ренато Марин продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщило авторитетное издание Le Parisien.

В услугах талантливого 19-летнего футболиста заинтересован «Насьональ», который обратися к парижской команде с предложением арендовать вратаря.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике согласился отпустить итальянца, чтобы тот имел регулярное игровое время в новом сезоне. Клубы ведут переговоры, но на данный момент этот вариант является наиболее конкретным.

Ренато Марин перебрался в чемпионат Франции прошлым летом из «Ромы» на правах свободного агента. Выполнял функции третьего вратаря после Матвея Сафонова и Люки Шевалье.

Сыграл три матча под руководством Луиса Энрике, в которых пропустил два мяча и дважды сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость голкипера составляет один миллион евро.