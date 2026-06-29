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Франция
29 июня 2026, 15:17 | Обновлено 29 июня 2026, 16:32
1247
0

ПСЖ решил отправить своего вратаря в чемпионат Португалии. Идут переговоры

Ренато Марин продолжит карьеру в составе «Насьоналя», где будет играть на правах аренды

29 июня 2026, 15:17 | Обновлено 29 июня 2026, 16:32
1247
0
ПСЖ решил отправить своего вратаря в чемпионат Португалии. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Марин
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Вратарь французского ПСЖ, третий номер команды Ренато Марин продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщило авторитетное издание Le Parisien.

В услугах талантливого 19-летнего футболиста заинтересован «Насьональ», который обратися к парижской команде с предложением арендовать вратаря.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике согласился отпустить итальянца, чтобы тот имел регулярное игровое время в новом сезоне. Клубы ведут переговоры, но на данный момент этот вариант является наиболее конкретным.

Ренато Марин перебрался в чемпионат Франции прошлым летом из «Ромы» на правах свободного агента. Выполнял функции третьего вратаря после Матвея Сафонова и Люки Шевалье.

Сыграл три матча под руководством Луиса Энрике, в которых пропустил два мяча и дважды сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость голкипера составляет один миллион евро.

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ПСЖ Ренато Марин Луис Энрике чемпионат Португалии по футболу Насьонал Фуншал трансферы трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
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