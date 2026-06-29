Голевая феерия. Германия и Дания устроили матч-триллер на Евро-2026 U-19
Команды порадовали зрителей 7 забитыми мячами
В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
Вечером 28 июня прошли матчи 1-го тура группы A.
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Германия и Дания устроили матч-триллер, порадовав зрителей 7 забитыми мячами (4:3)
Ранее в первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.
Турнирное положение: Испания, Германия (по 3 очка), Дания, Уэльс (по 0).
По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.
Сборная Украины U-19 начнет выступление на Евро-2026 вечером 29 июня матчем против Хорватии U-19.
Чемпионат Европы 2026 U-19
28 июня 2026. Денби (Уэльс). Сентрал Парк
22:00. Германия U-19 – Дания U-19 – 4:3
Голы: Оньека, 5 (пен), Шетт, 15 (автогол), Штанге, 32, 61 (пен) – Хисени, 39 (пен), Мартин, 51, Гетлер, 72
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