Голевая феерия. Германия и Дания устроили матч-триллер на Евро-2026 U-19

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​​В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 28 июня прошли матчи 1-го тура группы A.

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Германия и Дания устроили матч-триллер, порадовав зрителей 7 забитыми мячами (4:3)

Ранее в первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.

Турнирное положение: Испания, Германия (по 3 очка), Дания, Уэльс (по 0).

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Сборная Украины U-19 начнет выступление на Евро-2026 вечером 29 июня матчем против Хорватии U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19

28 июня 2026. Денби (Уэльс). Сентрал Парк

22:00. Германия U-19 – Дания U-19 – 4:3

Голы: Оньека, 5 (пен), Шетт, 15 (автогол), Штанге, 32, 61 (пен) – Хисени, 39 (пен), Мартин, 51, Гетлер, 72

Турнирная таблица

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Видео голов и обзор матча