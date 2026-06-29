Германия U-19 – Дания U-19 – 4:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор

Турнирное положение: Испания, Германия (по 3 очка), Дания, Уэльс (по 0).

Ранее в первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.

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Германия и Дания устроили матч-триллер и порадовали зрителей 7 забитыми мячами (4:3).

​​В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

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