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  4. Германия U-19 – Дания U-19 – 4:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
Евро U19
Германия U19
28.06.2026 22:00 – FT 4 : 3
Дания U19
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29 июня 2026, 00:59 | Обновлено 29 июня 2026, 01:00
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0

Германия U-19 – Дания U-19 – 4:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

29 июня 2026, 00:59 | Обновлено 29 июня 2026, 01:00
14
0
Германия U-19 – Дания U-19 – 4:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Германия и Дания устроили матч-триллер и порадовали зрителей 7 забитыми мячами (4:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.

Турнирное положение: Испания, Германия (по 3 очка), Дания, Уэльс (по 0).

Чемпионат Европы 2026 U-19

28 июня 2026. Денби (Уэльс). Сентрал Парк

22:00. Германия U-19 – Дания U-19 – 4:3

Голы: Оньека, 5 (пен), Шетт, 15 (автогол), Штанге, 32, 61 (пен) – Хисени, 39 (пен), Мартин, 51, Гетлер, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Alfred Goethler (Дания U19).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Отто Штанге (Германия U19).
51’
ГОЛ ! Мяч забил William Martin (Дания U19).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Olti Hyseni (Дания U19).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Отто Штанге (Германия U19).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Gustav Schjoett (Дания U19).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Francis Onyeka (Германия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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