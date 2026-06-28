Бразилия – Япония. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Благодаря финишу на первом месте в группе С стадия плей-офф для сборной Бразилии начинается с более-менее приемлемого соперника, коим является национальная команда Японии. Достаточно отметить, что если бы «селесао» вышли в 1/16 финала со второй строчки в своей группе, как это сделала сборная Марокко, то уже на столь ранней стадии сошлись против нидерландцев, а это номинально соперник более сильный, чем японцы.

На первый взгляд Бразилия является очевидным фаворитом матча против Японии. У южноамериканцев куда более солидная заявка, плюс ко всему в последнее время ситуация выглядит так, что тренерский штаб Карло Анчелотти вскоре сможет реально рассчитывать на Неймара. Сам итальянский тренер еще перед матчем с шотландцами заявил в прессе, что 34-летний форвард «находится в порядке и отлично тренировался», а также что тот «в очень хорошей форме».

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Что правда, ждать появления Неймара в старте сборной Бразилии вряд ли стоит. Некогда лидер «селесао» нынче не является таковым для этой команды и сам признает, что вперед пятикратных чемпионов мира сейчас ведет другой герой – Винисиус Жуниор из «Реала». Однако опыт Неймара, по признанию Анчелотти и многих приближенных к лагерю национальной бразильской команды, играет позитивную роль и позволяет сбалансировать внутри коллектива интересы молодых и опытных исполнителей.

Япония же в матче против бразильцев, очевидно, вновь не сможет рассчитывать на однго из своих лидеров – 25-летнего вингера «Реал Сосьедада» Такэфусу Кубо. Тот сыграл в первом матче азиатов на ЧМ-2026 против Нидерландов и даже отличился голевой передачей, но затем получил повреждение колена и его дальнейшие перспективы на мундиале остаются крайне призрачными, даже если японцам удастся пройти Бразилию в 1/16 финала.

Помимо кадровой ситуации стоит говорить и о тактической компоненте. На ЧМ-2026 отчетливо видно, что сборная Бразилии делает большой акцент на атаку флангами, в то время как Япония, наоборот, действует максимально компактно, сильно сужаясь для блокировки центральной оси, что может сыграть в пользу «селесао», создавая для футболистов из Южной Америки целые «коридоры» на флангах.

Но просто с японцами Бразилии точно не будет. Колоссальная дисциплинированность азиатской команды способна сыграть против веселой «южноамериканской самбы». Чем дольше Японии будет удаваться удерживать свои ворота «на замке», тем быстрее бразильские футболисты будут терять кураж и уверенность в себе. А при ставке на быстрые контратаки ждать от Японии подвоха бразильцам стоит, особенно учитывая, что в обороне у «селесао» действуют возрастные Данило, Маркиньос и Дуглас Сантос, скоростные качества которых отнюдь не впечатляют.

Любопытно, что главный тренер сборной Японии накануне матча заявил, что верит в проход Бразилии в 1/16 финала. Специалист подчеркнул, что ранее японцы действительно были для бразильцев легким соперником, и это подтверждает статистика (в 14 матчах между этими сборными зафиксировано 11 побед Бразилии при 2 ничьих и лишь 1 победе Японии). Однако в последней на текущий момент встрече именно японцы добыли победу, сломав негативную тенденцию, длившуюся несколько десятилетий. Причем азиаты сделали это в волевом стиле – одержав победу со счетом 3:2 после 0:2 по ходу игры.

С другой стороны, психологически на Японию может давить тот факт, что ранее эта команда никогда не проходила первый раунд плей-офф на чемпионатах мира. До этого четырежды азиатская команда выходила из группы на мировых первенствах, но прекращала свой путь уже на первом же сопернике.

Для Бразилии игра с японцами точно не окажется легкой прогулкой. Азиаты уже доказали, что способны «попить крови» любому фавориту, достаточно вспомнить их ничью 2:2 против Нидерландов. Да и сами «селесао» стартовали на мундиале не столь убедительно – с 1:1 против Марокко. Однако две последние уверенные победы над Гаити и Шотландией, а также значительно более серьезный кадровый потенциал «селесао» и класс исполнителей делают команду Анчелотти фаворитом, который все-таки должен дожимать оппонента и брать свое.

Прогноз – 2:1 в пользу Бразилии.