Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Хаджимэ Мориясу ожидает интересной игры против бразильцев
Главный тренер национальной сборной Японии Хаджимэ Мориясу поделился ожиданиями от матча против национальной сборной Бразилии в плей-офф Мундиаля.
«Это будет очень хороший опыт – снова сыграть против Бразилии. Верим, что у нас есть шанс, что мы можем пройти дальше. Будем к этому готовиться.
Мы провели товарищеский матч в Японии в октябре 2025 года и победили их 3:2. Возможно, поэтому они еще более мотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Ждем этого.
Ранее для Бразилии Япония была лёгким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Это был большой шаг вперед для нас, поскольку Бразилия одна из лучших команд мира.
В футболе не знаешь, что произойдет, надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, мы очень благодарны им. уверен, эти люди рады видеть, как далеко мы продвинулись», – сказал Мориасу.
Национальная сборная Японии финашировала второй на групповом этапе ЧМ-2026. Подопечные Марияса в плей-офф сыграют против бразильцев. Матч Бразилия – Япония запланирована на понедельник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по киевскому времени.
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