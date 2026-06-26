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  4. Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 08:06 |
465
0

Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»

Хаджимэ Мориясу ожидает интересной игры против бразильцев

26 июня 2026, 08:06 |
465
0
Коуч сборной Японии: «Верим, что сможем пройти Бразилию в плей-офф ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаджимэ Мориясу
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Главный тренер национальной сборной Японии Хаджимэ Мориясу поделился ожиданиями от матча против национальной сборной Бразилии в плей-офф Мундиаля.

«Это будет очень хороший опыт – снова сыграть против Бразилии. Верим, что у нас есть шанс, что мы можем пройти дальше. Будем к этому готовиться.

Мы провели товарищеский матч в Японии в октябре 2025 года и победили их 3:2. Возможно, поэтому они еще более мотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Ждем этого.

Ранее для Бразилии Япония была лёгким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Это был большой шаг вперед для нас, поскольку Бразилия одна из лучших команд мира.

В футболе не знаешь, что произойдет, надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, мы очень благодарны им. уверен, эти люди рады видеть, как далеко мы продвинулись», – сказал Мориасу.

Национальная сборная Японии финашировала второй на групповом этапе ЧМ-2026. Подопечные Марияса в плей-офф сыграют против бразильцев. Матч Бразилия – Япония запланирована на понедельник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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