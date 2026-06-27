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  4. Йожеф САБО: «Они – великие футболисты, но давайте...»
Чемпионат мира
27 июня 2026, 03:32 |
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Йожеф САБО: «Они – великие футболисты, но давайте...»

Тренер – о ЧМ-2026, а также о Месси и Роналду

27 июня 2026, 03:32 |
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Йожеф САБО: «Они – великие футболисты, но давайте...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, кто является главным фаворитом ЧМ-2026, и высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Роналду и Месси – великие футболисты, о них всегда много говорят и пишут. Но давайте дождемся стадии плей-офф. Тогда станет ясно, способны ли они, как и раньше, вести свои сборные за собой.

Главным фаворитом чемпионата мира я считаю Францию. У Дидье Дешама очень качественная, стабильная и слаженная команда. Что касается Англии, то у них невероятно сильный чемпионат, однако к национальной сборной у меня, как и раньше, есть вопросы. Им не хватает стабильности», — сказал Сабо.

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Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
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