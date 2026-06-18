Йожеф САБО: «Арбитр купился на авторитет Месси»
Известный в прошлом наставник считает, что хет-трика Лионеля могло и не быть
В первом туре группового раунда чемпионата мира действующий победитель Мундиаля сборная Аргентины крупно обыграла команду Алжира (3:0), причем, все голы оказались на счету Лионеля Месси. Об этом достижении лидера аргентинцев и о защите титула высказался известный в прошлом наставник Йожеф Сабо.
– Однозначно будет непросто, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – За всю историю был только один случай, когда одна сборная защитила титул лучшей сборной мира (Бразилия – в 1958-м и 1962 году). Я не видел первую игру аргентинцев, так как их матч против Алжира по киевскому времени проходил ночью. Да, чемпионы добились крупной победы, но это пока ни о чем не говорит.
А что касается хет-трика Месси, то его могло и не быть, если бы Лионель получил красную карточку, о чем высказывались эксперты и футбольные аналитики. На мой взгляд, он должен был быть удален, но арбитр, возможно, купился на авторитет футболиста. Хотя, безусловно, забить три мяча тоже нужно уметь.
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