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Чемпионат мира
18 июня 2026, 16:06 | Обновлено 18 июня 2026, 16:46
721
4

Йожеф САБО: «Арбитр купился на авторитет Месси»

Известный в прошлом наставник считает, что хет-трика Лионеля могло и не быть

18 июня 2026, 16:06 | Обновлено 18 июня 2026, 16:46
721
4 Comments
Йожеф САБО: «Арбитр купился на авторитет Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine
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В первом туре группового раунда чемпионата мира действующий победитель Мундиаля сборная Аргентины крупно обыграла команду Алжира (3:0), причем, все голы оказались на счету Лионеля Месси. Об этом достижении лидера аргентинцев и о защите титула высказался известный в прошлом наставник Йожеф Сабо.

– Однозначно будет непросто, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – За всю историю был только один случай, когда одна сборная защитила титул лучшей сборной мира (Бразилия – в 1958-м и 1962 году). Я не видел первую игру аргентинцев, так как их матч против Алжира по киевскому времени проходил ночью. Да, чемпионы добились крупной победы, но это пока ни о чем не говорит.

А что касается хет-трика Месси, то его могло и не быть, если бы Лионель получил красную карточку, о чем высказывались эксперты и футбольные аналитики. На мой взгляд, он должен был быть удален, но арбитр, возможно, купился на авторитет футболиста. Хотя, безусловно, забить три мяча тоже нужно уметь.

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Йожеф Сабо Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу сборная Бразилии по футболу Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 4
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Якби вилучили Мессі то арбітра б хаяла половина футбольного світу і особливо фіфа. Та й це б вплинуло б розстановку сил а Аргентина диви чого могла б і з групи не вийти за два матчі без свого гіперстара. Тому можна було б обмежитися жовтою.      
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+1
Очканул просто.
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0
Італія захистила звання 1934 р у 1938 р. І це був перший випадок, а бразильці - другий.
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0
Не було там червоної, максимум жовта, старий хрєн накидує на вентилятор
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0
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