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Чемпионат мира
18 июня 2026, 12:53 | Обновлено 18 июня 2026, 13:26
1307
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Йожеф Сабо назвал своего фаворита чемпионата мира

Бывший наставник сборной Украины ставит на сборную Франции

18 июня 2026, 12:53 | Обновлено 18 июня 2026, 13:26
1307
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Йожеф Сабо назвал своего фаворита чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции
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На чемпионате мира, проходящем в США, Канаде и Мексике завершился первый тур группового раунда. О перипетиях этого турнира в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua высказался бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо, который в частности, назвал своего фаворита этих соревнований.

– Мне нравится сборная Франции, – сказал Сабо. – Там есть классные футболисты, игра у них поставлена на солидном уровне. Французы уверенно обыграли команду Сенегала, которая, между прочим, тоже неплохо выглядела.

От Германии болельщики заждались больших результатов. Правда, соперник в первом туре у них был не очень сильный. Поэтому посмотрим, как дальше будут выглядеть немцы.

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Йожеф Сабо ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Германии по футболу сборная Сенегала по футболу Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 1
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Впевнено Франція обіграла в другому таймі. Завдяки трьом футболістам. Особливо одному.
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