Йожеф Сабо назвал своего фаворита чемпионата мира

На чемпионате мира, проходящем в США, Канаде и Мексике завершился первый тур группового раунда. О перипетиях этого турнира в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua высказался бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо, который в частности, назвал своего фаворита этих соревнований.

– Мне нравится сборная Франции, – сказал Сабо. – Там есть классные футболисты, игра у них поставлена на солидном уровне. Французы уверенно обыграли команду Сенегала, которая, между прочим, тоже неплохо выглядела.

От Германии болельщики заждались больших результатов. Правда, соперник в первом туре у них был не очень сильный. Поэтому посмотрим, как дальше будут выглядеть немцы.