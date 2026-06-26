На турнире WTA 250 в Истборне досрочно определена финальная пара

На травяном турнире WTA 250 в Истборне досрочно определена финальная пара.

В битве за трофей сойдутся американка Мэдисон Киз (WTA 27) и представительница Германии Татьяна Мария (WTA 112).

Представительница Латвии Алена Остапенко (WTA 35) снялась с поединка 1/2 финала против Татьяны Марии. Изначально поединок был прерван из-за дождя, но после паузы Остапенко решила не продолжать встречу.

В втором полуфинале играли Киз и представительница Хорватии Петра Марчинко (WTA 51). Во втором сете хорватка отказалась продолжать матч.

Для Мэдисон это 16-й финал в карьере, а для Татьяны Марии – пятый.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/2 финала

Татьяна Мария – Алена Остапенко [3] – 6:1, 1:2 (RET. Остапенко)

Петра Марчинко [LL] – Мэдисон Киз [2] – 1:6 (RET. Марчинко)

WTA 250 Истборн. Трава, финал

Татьяна Мария – Мэдисон Киз [2]