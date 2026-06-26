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WTA
26 июня 2026, 16:13 | Обновлено 26 июня 2026, 16:25
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На турнире WTA 250 в Истборне досрочно определена финальная пара

В битве за трофей сойдутся Мэдисон Киз и Татьяна Мария

26 июня 2026, 16:13 | Обновлено 26 июня 2026, 16:25
160
0
На турнире WTA 250 в Истборне досрочно определена финальная пара
Getty Images/Global Images Ukraine
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На травяном турнире WTA 250 в Истборне досрочно определена финальная пара.

В битве за трофей сойдутся американка Мэдисон Киз (WTA 27) и представительница Германии Татьяна Мария (WTA 112).

Представительница Латвии Алена Остапенко (WTA 35) снялась с поединка 1/2 финала против Татьяны Марии. Изначально поединок был прерван из-за дождя, но после паузы Остапенко решила не продолжать встречу.

В втором полуфинале играли Киз и представительница Хорватии Петра Марчинко (WTA 51). Во втором сете хорватка отказалась продолжать матч.

Для Мэдисон это 16-й финал в карьере, а для Татьяны Марии – пятый.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/2 финала

Татьяна Мария Алена Остапенко [3] – 6:1, 1:2 (RET. Остапенко)

Петра Марчинко [LL] – Мэдисон Киз [2] – 1:6 (RET. Марчинко)

WTA 250 Истборн. Трава, финал

Татьяна Мария Мэдисон Киз [2]

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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