Верес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч состоится 27 июня в 15:00 по Киеву
В субботу, 27 июня, состоится товарищеский матч между ровенским «Вересом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнётся в 15:00.
Верес
Прошлый сезон для ровенской команды прошел довольно посредственно. За 30 матчей Премьер-лиги «Вересу» удалось набрать только 31 очко, что позволило ему занять 11-е место в общем зачете. Отставание от зоны стыковых матчей было совсем небольшим – всего 3 очка.
В национальном кубке ровенчане также не удивили. «Верес» завершил выступления на стадии 1/16 финала после минимального поражения от киевского «Локомотива».
Феникс-Мариуполь
Довольно неплохие показатели продемонстрировали мариупольцы в прошлом году, особенно во второй половине сезона. За 30 матчей Первой лиги Украины команде удалось набрать 36 очков, благодаря которым она заняла 9-е место в турнирной таблице. И от 6-го, и от 12-го места в общем зачёте команду отделяли всего 2 очка.
В Кубке Украины «Феникс-Мариуполь» обыграл «Фазенду», «Металлург», «Агротех» и вышел в четвертьфинал, где в серии пенальти уступил будущему финалисту – «Чернигову».
Личные встречи
Команды ещё не играли друг с другом в официальных матчах.
Интересные факты
- «Верес» выиграл только 3 из 15 матчей после зимнего перерыва.
- В свою очередь «Феникс-Мариуполь» оставался непобедимым в 7 последних официальных матчах.
- «Феникс-Мариуполь» не пропустил ни одного гола в 5 последних матчах сезона.
Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.
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