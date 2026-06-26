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Товарищеские матчи
Верес
27.06.2026 15:00 - : -
Феникс-Мариуполь
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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 15:15 | Обновлено 26 июня 2026, 15:20
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0

Верес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч состоится 27 июня в 15:00 по Киеву

26 июня 2026, 15:15 | Обновлено 26 июня 2026, 15:20
62
0
Верес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на товарищеский матч
НК Верес
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В субботу, 27 июня, состоится товарищеский матч между ровенским «Вересом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнётся в 15:00.

Верес

Прошлый сезон для ровенской команды прошел довольно посредственно. За 30 матчей Премьер-лиги «Вересу» удалось набрать только 31 очко, что позволило ему занять 11-е место в общем зачете. Отставание от зоны стыковых матчей было совсем небольшим – всего 3 очка.

В национальном кубке ровенчане также не удивили. «Верес» завершил выступления на стадии 1/16 финала после минимального поражения от киевского «Локомотива».

Феникс-Мариуполь

Довольно неплохие показатели продемонстрировали мариупольцы в прошлом году, особенно во второй половине сезона. За 30 матчей Первой лиги Украины команде удалось набрать 36 очков, благодаря которым она заняла 9-е место в турнирной таблице. И от 6-го, и от 12-го места в общем зачёте команду отделяли всего 2 очка.

В Кубке Украины «Феникс-Мариуполь» обыграл «Фазенду», «Металлург», «Агротех» и вышел в четвертьфинал, где в серии пенальти уступил будущему финалисту – «Чернигову».

Личные встречи

Команды ещё не играли друг с другом в официальных матчах.

Интересные факты

  • «Верес» выиграл только 3 из 15 матчей после зимнего перерыва.
  • В свою очередь «Феникс-Мариуполь» оставался непобедимым в 7 последних официальных матчах.
  • «Феникс-Мариуполь» не пропустил ни одного гола в 5 последних матчах сезона.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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