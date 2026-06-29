Верес – Феникс-Мариуполь – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор

Клуб Верес Ровно начал летнее межсезонье с ничьей против Феникса-Мариуполя из Первой лиги (1:1).

Гости открыли счет уже на 11-й минуте. Владислав Сидоренко сместился с правого фланга и мощно пробил из-за пределов штрафной площади под дальнюю штангу.

Верес сравнял счет перед перерывом. После штрафного Дмитрия Кльоца и серии рикошетов мяч оказался у Аладжи Уолли, который с нескольких метров расстрелял ворота (1:1).

Во втором тайме команды создали еще несколько моментов. Шанс не реализовал Роман Ковалюк, пробив с правого фланга немного выше ворот. В концовке встречи гостей мог вывести вперед удар головой, однако Павел Стефанюк спас Верес эффектным сейвом на линии.

Матч между командами Верес Ровно и Феникс-Мариуполь завершился боевой ничьей (1:1).

Товарищеский матч

27 июня 2026. Ровно, стадион Авангард

Верес Ровно – Феникс-Мариуполь – 1:1

Голы: Аладжи Уолли, 39 – Владислав Сидоренко, 11

Верес: Горох (Харечко, 30, Стефанюк, 61), Стамулис (Протасевич, 46), Вовченко (Саноцкий, 46), Ципот (Харатин, 46), Багрий (Смиян, 46), Клец (Чечер, 46), Баран (Мигуцкий, 46), Шарай (Гонсалвеш, 46), Уолли (игрок на просмотре, 46), игрок на просмотре (Годя, 46, Нийо, 79), игрок на просмотре (Гильерме, 46).

Главный тренер: Олег Шандрук

Феникс-Мариуполь: Задерейко, Сидоренко, Кусый, Чорноморец, Мельник, Кучеров, Кухарук, Ореховский, Синица, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

Главный тренер: Максим Фещук

Предупреждение: Стамулис, 45+2

Арбитр: Максим Фирсов (Ровно). Ассистенты арбитра: Владислав Дрыкин (Ровно), Дмитрий Шекель (Ровно)

Видео голов и обзор матча