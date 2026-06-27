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Верес
27.06.2026 18:00 – FT 1 : 1
Феникс-Мариуполь
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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 20:07 | Обновлено 27 июня 2026, 20:08
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Верес завершил вничью первый летний спарринг

Поединок «Верес» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 1:1

27 июня 2026, 20:07 | Обновлено 27 июня 2026, 20:08
100
0
Верес завершил вничью первый летний спарринг
НК Верес
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В субботу, 27 июня, «Верес» провел первый спарринг летнего межсезонья. Соперником стал представитель Первой лиги ФК «Феникс-Мариуполь».

Поединок проходил на стадионе «Авангард» в Ровно. Болельщики могли посетить матч, сделав донат на произвольную сумму. А вот трансляция матча не планировалась.

В начале матча «Верес» контролировал мяч, но на 11-й минуте пропустил. Владислав Сидоренко сместился с правого фланга и ударом из-за пределов штрафной открыл счет.

Хозяева отыгрались в конце первого тайма. На 39-й минуте Аладжи Уолли добил мяч в ворота после штрафного удара и рикошета от соперника.

После перерыва хозяева атаковали чаще, а гости острее. Но забить командам больше не удалось

Товарищеский матч. Ровно, стадион «Авангард». 27 июня

«Верес» – «Феникс-Мариуполь» – 1:1

Голы: Уолли, 39 – Сидоренко, 11

«Верес» (старт): Горох, Стамулис, Вовченко, Ципот, Багрий, Клёц, Баран, Шарай, Уолли, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

«Феникс-Мариуполь» (старт): Задерейко, Сидоренко, Кусий, Черноморец, Мельник, Кучеров, Кухарук, Ориховский, Синица, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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